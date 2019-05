Rasmus Nordqvist var med til at starte Alternativet. Nu kæmper han for en grøn omstilling, også selvom den vil stor betydning for, hvordan vi lever vores liv.Privatfoto

Fra designer til grøn vagthund

Vordingborg - 28. maj 2019 kl. 15:25

For de fleste ville en enkelt valgkamp nok være mere end rigeligt, men ikke for Rasmus Nordqvist. Ikke nok med, at han var spidskandidat for Alternativet ved det netop overståede Europaparlamentsvalg, så stiller han også op til Folketinget.

- Det har da været hektisk, det er ingen hemmelighed, fortæller han.

Det lykkedes ikke for partiet at få mandater ved EU-valget, så nu kan Rasmus Nordqvist koncentrere sig fuldt ud om det kommende folketingsvalg. Men kampen forbliver den samme.

- Det er klimaet, der er min mærkesag. Vi bliver alle nødt til at forstå, at den klimakrise, vi står i, kræver at vi forandre vores måde at leve på, forklarer Rasmus Nordqvist.

Han er selv uddannet designer og fik for alvor øjnene op for klimaets problemer i modebranchen.

- Jeg kunne se, hvordan modebranchen var en industri, der bare ikke kom i gang med den omstilling, der var nødvendig, forklarer Rasmus Nordqvist, der af samme grund gik i gang med at undervise om bæredygtighed på designskoler, blandt andet på designskolen i Kolding.

- Men jeg kunne se, at der var brug for mere. Det er det strukturelle i samfundet, vi skal have ændret på, hvis vi for alvor skal have rykket noget, forklarer han.

- Vi skal have kigget på hele den måde, som vi bygger på, som vi transporter ting på og i allerhøjeste grad den måde, vi laver politik på. Der er brug for en helt anden tankegang, hvor vi får den økologiske bundlinje med i det politiske grundlag, så det hele ikke altid handler om at jagte økonomisk vækst, forklarer han.

- Det kommer til at betyde, at vi skal leve vores liv anderledes end i dag, ved for eksempel at spise mindre kød. Vi har desværre også en kultur, hvor vi forbruger alt for meget. Vi skal blive bedre til at reparere ting og bytte ting mellem os, så vi får brugt ressourcerne bedre, forklarer Rasmus Nordqvist.

- Der er heldigvis en masse fantastiske ildsjæle, der allerede er godt i gang med forskellige lokale projekter, men vi kan ikke lade det være op til det enkelte at bære klimakrisen på sine skuldre. Vi må som samfund sørge for, at det bliver lettere og billigere at gøre det rigtige. Det betyder så også, at det bliver sværere og dyrere at gøre det forkerte. For eksempel ved at sætte afgifter på oksekød og lette afgifterne til frugt og grønt, forklarer han.

Trods sin store interesse for klimaets udvikling, så har Rasmus Nordqvist aldrig været særlig politisk interesseret. Men det fik Uffe Elbæk ændret på. De to har været gode venner i godt 16 år, og Rasmus Nordqvist hjalp til under valgkampen, dengang Uffe Elbæk stillede op for Det Radikale Venstre.

Derfor var Rasmus Nordqvist også med lige fra starten, da Uffe Elbæk i sommeren 2013 begyndte at snakke om en ny, alternativ vej i dansk politik.

- Jeg kan huske, dengang vi var en lille flok, der mødte rundt om spisebordet for at snakke om det, der skulle blive til Alternativet. Nu er vi en organisation med over 9000 medlemmer. Der er jo helt vildt, så hurtigt det er gået, forklarer Rasmus Nordqvist.

Og det er gået stærkt for det nye alternative parti. Måske en gang imellem lidt for stærkt, erkender Rasmus Nordqvist. I jagten på en ny tilgang til politik har partiet fået kastet sig ud i gakkede indslag, der har fået medierne til ofte at fremstille dem mere som klovne end seriøse politikere.

- Der er dårlige sager i alle partier, men vi har haft en åbenhed hos os, der nok har gjort det nemmere for sådanne sager at lande på avisernes forsider. Når man skal have en ny organisation op at stå på meget få år, så vil der blive begået fejl, forklarer man.

- Når vi udfordrer business as usual-tankegangen, så er det for mange lettere bare at kalde os klovne end at tage det vi kommer med alvorligt, tilføjer han.

- Men Alternativet er et dybt seriøst projekt, og heldigvis er de andre partier ved at få øjnene op for det. De er begyndt at lade sig inspirere af os. I dag er der jo ikke noget seriøst parti, der ikke har en klimapolitik. Det var sandeligt ikke billedet, dengang vi startede, forklarer han og tilføjer, at der stadig er brug for Alternativets indspark.

- Vi er den grønne vagthund, der presser de andre partier til at gå skridtet videre i klimaindsatsen, forklarer han.