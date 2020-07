Fotos: Flere uheld skyld i kilometerlange køer på motorveje

Lørdag eftermiddag sad tusindvis af bilister fast i flere kilometerlange køer på sjællandske motorveje i det varme sommervejr.

Klokken 14.26 meldte Sydsjællands og Lollands Falsters Politi ud, at der var sket en ulykke, hvor en lastbil kørte ind i en skiltevogn på sydmotorvejen. Ulykken betød, at motorvejen var spærret i begge retninger.

Politiet melder at ingen kom til skade ved ulykken.

Lørdag eftermiddag meldte Nordsjællands Politi ligeledes ud om et trafikuheld på Hillerødmotorvejen i nordgående ved Bistrupvej, hvor to biler var involveret.

Motorvejen var helt spærret og der var massiv kødannelse i længere tid. Ved 18-tiden genåbnede motorvejen.