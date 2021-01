Forvirring: Kviktest er først på mandag

18. januar udsendte Vordingborg Kommune en pressemeddelelse, hvor der stod, at man havde indgået en aftale med Falck om at åbne et kviktest-center fra 22. januar i den tidligere svømmehal ved Iselingeskolen i Vordingborg.

Det nye sted for lyntest afløser Region Sjællands testcenter, som flytter til Stege. Men nu viser det sig, at Falck først slår dørene op på mandag 25. januar.

Kommunens direktør for sundhedsområdet, Jan Christensen, er overrasket over meldingen, da Sjællandske ringer for at høre nærmere om kommunikationssvigtet.