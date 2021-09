Der skal findes en anden placering til den nye legeplads i Præstø. Foto: Mille Holst

Forurening får politikere til at flytte legepladsen

Vordingborg - 29. september 2021 Af Lars Christensen

Der kommer ikke til at være en ny, stor udflugtslegeplads i Damsbæk Have på Præstø Havn.

Det står klart, efter at politikerne i Plan- og Teknikudvalget har opgivet at få bygget legepladsen på grunden, der uventet har vist sig at være kraftigt forurenet.

Prisen for at få afhjulpet forureningen anslås til at løbe op i to til tre millioner kroner. For de penge skal hele grunden hæves med en halv meter ren muld, som er nødvendigt for at forsegle forureningen. Desuden skal pengene gå til anlæg af ny grussti, græs, træer, stenkastning mod vandet, nedrivning af eksisterende bygning og etablering af ny bålhytte, rådgiver og uforudsete udgifter.

Politikerne mener dog ikke, at det kan betale sig at bruge så mange penge blot for at gøre grunden klar til en legeplads. Derfor vil man nu have undersøgt andre placeringer til en legeplads rundt i byen.

- Det er irriterende, at hver gang vi gerne vil noget i byen, så løber vi ind i problemer med forurening. Vi så det også med engen ved Tubæk Å. Vi burde efterhånden ikke blivet overrasket over det, men der bliver ved med at dukke nye forureninger op, fortæller udvalgsformand Michael Larsen (R).

Kommunen har ikke haft nogen anelse om, at grunden i Dambæks Have har været forurenet, da den tidligere har været privat have. Det er bly og tjærestoffer, der er fundet i jorden, og derfor formoder kommunen, at der er tale om en gammel forurening fra tjæring af garn.

Michael Larsen tør endnu ikke spå om, hvor den længe ventede legeplads ender med at blive bygget.

- Vi ved, at der har været flere foreninger inde over placeringen af den nye legeplads. Der er brug for en fornyet dialog, så vi kan finde en anden placering til den, forklarer formanden.