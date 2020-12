Stege Lokalforums bestyrelse bød julen velkommen med et lilel møde på Torvet i Stege en kold december morgen. Fra venstre er det sekretær Krista Steffensen, formand Lis Due Rasmussen, Jeanett Falkenstrøm, kasserer Anette Vangkilde, Rikke Petersen samt Jan Hansen, der for tiden er suppleant for Anette Vangkilde. Privatfoto

Forum vil have mere dialog

Vordingborg - 23. december 2020

Efter et coronaplaget år uden voldsomt meget kommunikation udadtil er Stege Lokalforum klar til at komme mere frem i lyset i 2021.

Det fortæller sekretær og talskvinde Krista Steffensen i forbindelse med, at foreningen har udsendt en »nytårshilsen«, hvoraf det blandt andet fremgår, at et af fokuspunkterne til næste år bliver en hjemmeside, hvor folk fremover vil kunne orientere sig om Stege Lokalforums løbende projekter.

- Det vil give folk en bredere mulighed for at gå ind og se, hvad vi laver. 2020 har været et rigtig vanskeligt år at komme igennem, og meget har været svært at gennemføre, men vi har nok heller ikke været så gode til at komme ud over rampen med de ting, vi har beskæftiget os med, siger hun.

Det er ellers ikke fordi, foreningen - der blev oprettet i februar 2020 - har ligget på den lade side. Man har fordelt en stribe arbejdsopgaver mellem medlemmerne, og har derigennem søsat projekter om blandt andet affaldssortering, et musikkulturhus/ungdomshus, planer for en verdensmålsplads i Stege - både fast og mobil - samt planer for to borgermøder i 2021.

Derudover har foreningen interesseret sig for flere af de igangværende sager på Møn, herunder renoveringen af Lendemarke Hovedgade, Møns Klint Feriepark, Skydevænget/cabaretgrunden samt restaureringen af Mølleporten.

Hvad angår disse fire projekter har Stege Lokalforum forsøgt at få både borgmester Mikael Smed og udvalgsformand Michael Larsen i tale, men med svigtende held. I nytårshilsenen redegør foreningen derfor i stedet for de svar, man har fået fra administrative medarbejdere i kommunen. Svarene er mest en opdatering af foreningen på, hvor projekterne står her og nu, og bringer altså ikke voldsomt meget nyt frem.

Men netop dialogen mellem borgere og politikere er noget, Stege Lokalforum gerne ser en forbedring af i 2021, blandt andet i forbindelse med Mølleporten, hvor foreningen mener, en offentlig høring vil være på sin plads.

- Det, vi har hørt fra kommunen nu, opfatter vi som et oplæg til en dialog. Det er både vigtigt og forventeligt, at vi får den dialog mellem borgerne og kommunen, siger Krista Steffensen.

Selv vil Stege Lokalforum imidlertid også gerne have styrket båndene til borgerne, ikke mindst som de er repræsenteret ved foreningerne. Stege Lokalforum har allerede etableret samarbejder med flere af de lokale foreninger, men endnu flere er velkomne indenfor i varmen.

- Målet er, at vi gerne vil have øje for alt, hvad der rører sig indenfor vores område. Vi vil gerne være med til at facilitere en dialog om de ting, kommunen foretager sig. Vi holder fast i, at vi ikke skal mene noget om alt, for vi sidder trods alt seks personer med hver vores mening, men vi vil gerne være med til at formidle kontakter og rådgive foreningerne om de ting, de står med, siger Krista Steffensen.

Stege Lokalforum håber at kunne holde generalforsamling inden udgangen af marts, og her vil man også have et oplæg om nogle af de projekter, foreningen vil arbejde endnu mere på i 2021, herunder blandt andet indsatsen for en mere grundig affaldssortering i området. Desuden vil man invitere repræsentanter ind fra Møns Ungdomshus til at fortælle om disse planer, som er udsprunget af Stege Lokalforums tanker om et musikkulturhus. Disse tanker lever stadig, og vil ifølge Krista Steffensen blive genoptaget, når ungdomshuset er sat i søen.