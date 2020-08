Fortsat opbrud blandt personale i Stege Kirke

Således har avisen fra flere sider fået bekræftet, at sognepræst Lene Skov Opsahl er blevet sygemeldt på ubestemt tid på grund af psykisk og fysisk overbelastning, kirketjener Kia Andersen har sagt sin stilling op, og Kirsten Bechmann Petersen er stoppet som fast afløser for kirketjeneren. Om Kirsten Bechmann selv har sagt op eller er blevet sagt op, er der lidt delte meninger om, men ifølge hende selv skyldes hendes farvel til kirken en fejlopfattelse fra menighedsrådets side. Kirsten Bechmann har nemlig tidligere orienteret menighedsrådet om, at hun som fast afløser ikke ønskede at udføre opgaver med rengøring og indkøb men alene stod til rådighed for kirkelige handlinger. I forlængelse af det gav hun menighedsrådet besked om, at hvis hendes beslutning voldte kirken problemer, ville hun gerne trække sig fra posten - en melding, som menighedsrådet ifølge hende har insisteret på at tolke som en opsigelse fra hendes side, selvom hun også gjorde klart, at hun gerne ville fortsætte under de betingelser, hun havde nævnt.

Inden for de seneste uger har Sjællandske kunne fortælle om opløsning i Stege Kirkes menighedsråd forud for den nye valgperiode med afledte effekter til uro blandt personalet, og nu viser det sig, at uroen ikke er blevet mindre siden.

