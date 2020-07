Forsyningen brugt som eksempel i Ombudsmands brev til ministerium

Vordingborg Forsyning bliver nævnt af Ombudsmanden og Miljø- og Fødevareklagenævnet, men ikke for det gode. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 07. juli 2020 kl. 18:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Forsyning bliver af Folketingets Ombudsmand fremhævet som eksempel på, at et forsyningsselskab ikke indsender de dokumenter, de skal, i klagesager hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det sker i et brev til Erhvervsministeret, hvor Ombudsmanden beder ministeriet tage affære over for nævnet for at »få oplysninger om karakteren og omfanget«, som han skriver.

Ombudsmanden har selv spurgt ind til, om nævnet får de nødvendige dokumenter og herfra fået et nedslående svar.

Det viser sig, at nævnet ofte må afgøre sager, uden at have fået alle dokumenter fra de forsyningsselskaber, der bliver klaget over.

Pr. 30/9 2019 udgjorde andelen af forsyningsselskabers afgørelser om aktindsigt ni ud af 23 sager. Det svarer til 39 procent af verserende aktindsigtssager.

Forkert retsgrundlag

Ombudsmanden nævner specifikt to sager, hvor to forsyningsselskaber ikke giver Miljø- og Fødevareklagenævnet de dokumenter, nævnet beder om. Det ene er Guldborgsund Forsyning, og det andet er Vordingborg.

I tilfældet med Vordingborg Forsyning drejer det sig om en sag, hvor Uffe Thorndahl ønskede at få aktindsigt i bestyrelsesmødereferater, advokatregninger og korrespondance med advokater. Det nægtede forsyningen at give, hvorefter Thorndahl klagede til nævnet.

Nævnet gav Thorndahl ret i, at referaterne ikke kunne undtages fra aktindsigt. Udlevering af Forsyningens advokat Lisbeth Pia Nissens regninger til selskabet kunne heller ikke undtages, da nævnet ikke mener, det vil skade hendes forretning.

Forsyningen sendte efterfølgende dokumenterne til nævnet, men i et såkaldt datarum. Det betød, at nævnet nok kunne kigge på dokumenterne, men ikke downloade dem. Det er ikke godt nok, for nævnet har pligt til at journalisere alt af betydning. Et nyt brev blev derfor sendt til Vordingborg Forsyning, men forsyningen sendte aldrig dokumenterne.

Det holdt dog ikke nævnet tilbage fra at kigge, og da nævnet kunne se, at der var miljøoplysninger i papirerne, ophævede nævnet Forsyningens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling, som det hedder.

Men selvom afgørelsen er taget helt tilbage til 22. august 2018, har Uffe Thorndahl aldrig modtaget advokatfakturaerne på anden måde end med overmalede tal.

Magtfordrejning

Sagen fra Vordingborg er ikke enestående. Særligt forsyningsselskaber efterlever ikke nævnets afgørelser, skriver nævnet til Ombudsmanden 14. november 2019.

Nævnet skriver videre, at »en klagers opførsel ikke er en tilstrækkelig begrundelse eller et sagligt hensyn ved vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt«. Det er ingen hemmelighed, at Vordingborg Forsyning og ledende politikere og embedsmænd i Vordinborg Kommune er mere end trætte af Uffe Thorndahls tone.

Nævnet går så vidt som til at kalde enkelte afgørelser hos forsyningsselskaberne for »magtfordrejning«.

Endelig peger nævnet i sit svar til Ombudsmanden, at det kan udgøre et problem, at der ikke føres tilsyn med forsyningsselskaber, som er 100 procent ejede, men som er etableret som private virksomheder. Derfor er de nemlig ikke omfattet af Ankestyrelsens almindelige tilsyn. Det er præcis situationen for Vordingborg Forsyning.

Nævnet tager fejl

Formand for Vordingborg Forsyning Kurt Johansen (S) mener ikke, at Uffe Thorndahl har ret til at få de dokumenter, han beder om.

- Det er en verserende sag, og vi venter på, at den kommer for retten. Derfor er det en anden lovgivning, der gælder, og det har vi gjort nævnet opmærksom på, siger Kurt Johansen.

- Men så mener du vel, at Miljø- og Fødevareklagenævnet tager fejl?

- Ja, de tager fejl i deres afgørelse. Vi venter nu på retssagen, svarer Kurt Johansen, som mener, at Uffe Thorndahl fordrejer hele sagen.