Uffe Thorndahl har fortsat ikke fået de fakturaer, han har bedt om. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningen bøjer sig for nævn men nægter fortsat Thorndahl aktindsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningen bøjer sig for nævn men nægter fortsat Thorndahl aktindsigt

Vordingborg - 08. juni 2018 kl. 10:59 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagen før Miljø- og Fødevareklagenævnets frist udløb, har Vordingborg Forsyning (VF) udleveret de dokumenter til nævnet, som det har bedt om. Direktør Søren Mikkelsen siger til Sjællandske:

- Alt, hvad der er blevet efterspurgt, er blevet lagt i et datarum, som nævnet fik adgang til i går (torsdag).

Dokumenterne er alle de fakturaer, som advokatfirmaet Molt Wengel har sendt til forsyningen i forbindelse med kloaksagen ved Magleby, Mandemarke og Busemarke. Uffe Thorndahl vil se fakturaerne, men det har VF nægtet.

Nævnet har herefter bedt om at se, hvad det er for dokumenter, som, VF mener, er undtaget offentlighedsloven. 28. marts røg første brev afsted til VF med svarfrist inden for tre uger. 29. maj sendte samme sagsbehandler en rykker, og nu hed fristen syv (arbejdsdage). Det var fredag.

Søren Mikkelsen mener derimod, at forsyningen afsendte dokumenterne allerede efter den første forespørgsel.

- Men de har skiftet sagsbehandler, og sagen har fået et nyt sagsnummer. Det er (sagsbehandleren) blevet gjort opmærksom på, siger direktøren.

Sjællandske kender navnet på den pågældende sagsbehandler, men har ikke kunnet indhente en kommentar, da hun er på ferie.

Det hele startede 31. august 2017, da borgerretsambassadør Uffe Thorndahl anmodede VF om at se samtlige fakturaer fra Molt Wengel til VF siden 1. januar 2017. Det nægtede VF 11. september og henviste til en kommentar givet af advokat Pia Nielsen fra Molt Wengel. I kommentaren skrev hun, at Uffe Thorndahl to gange har klaget over hende til advokatnævnet, og at en udlevering af fakturaerne vil koste hende penge.

»Uffe Thorndahls skriverier har og er forbundet med et væsentligt uerholdeligt tidsforbrug for mig - og har således været forbundet med et direkte afledt økonomisk tab for mig. Hertil kommer, at ... det (er) nærliggende at antage, at denne omtale kan risikere at medføre skadevirkning for mit rygte som advokat og min virksomhed,« skrev Pia Nielsen.

Men den begrundelse blev skudt ned af Miljø- og Fødevarenævnet i nævnets afgørelse 1. maj. Nævnet skriver:

»Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Vordingborg Spildevand A/S' afgørelse af 11. september 2017 om afslag på aktindsigt i fakturaer fra Molt Wengel Advokatpartnerskab og hjemviser sagen til fornyet behandling«.

Sagen skal altså behandles igen af Vordingborg Forsyning. Indtil videre har Thorndahl ikke fået et eneste papir.

- Det tager vi med bestyrelsen, og der er kommet en ny formand, kommenterer Søren Mikkelsen og tilføjer:

- Jeg er sikker på, at det får en lykkelig udgang for alle.

Når Vordingborg Forsyning tager sagen op på ny, er det nok værd at læse, hvad nævnet skrev i begrundelsen for ophævelsen:

»Miljø- og Fødevareklagenævnet har (...) lagt vægt på, at det efter nævnets opfattelse ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at udlevering af fakturaerne vil indebære en nærliggende risiko for, at den omtalte advokat eller Molt Wengel som sådan vil lide økonomisk skade. Nævnet bemærker herved, at der efter nævnets opfattelse ikke er en direkte årsagssammenhæng mellem udlevering af fakturaerne og øget tidsforbrug ved Molt Wengel og dermed direkte økonomisk tab for virksomheden. Nævnet bemærker endvidere, at risikoen for at blive indklaget for Advokatnævnet ikke i sig selv kan begrunde, at oplysningerne undtages fra aktindsigt.«

Det skriver Sjællandske