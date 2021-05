Jørn Rasmussen argumenterede i Østre Landsret for, at Bjarne Klintbøl havde været en katastrofe, og at de ikke havde trukket på samme hammel. Foto: Claus Vilhelmsen

Forsvarer og klient krydsede klinger i landsretten

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 18:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Kunne Jørn Rasmussen fra Masnedø tillade sig at udtale til Sjællandske, at advokat Bjarne Corvinius Klintbøls forsvar af hans miljøsag var »en katastrofe«, og at de ikke »trak på samme hammel«?

Det mener Klintbøl ikke, og han fik medhold i Retten i Nykøbing Falster, da retten 4. november 2020 idømte Rasmussen en erstatning til Klintbøl på 15.000 kr. Herudover skulle han betale sagens omkostninger.

Fredag tog de to en tørn mere i Østre Landsret i Bredgade i København.

Jørn Rasmussen vil frikendes for injurier, da han mener, hans udsagn er korrekte.

- De er den pure sandhed. Han ødelagde min sag, siger Jørn Rasmussen.

Klintbøl gentog i landsretten, at Jørn Rasmussen ved at udtale de ovenstående ting skader hans advokatvirksomhed, og han gentog sit krav om 49.999 kr.

Lov eller bekendtgørelse Miljøsagen handler om Jørn Rasmussen ret eller mangel på samme til at nægte at lade en slamsuger tømme hans bundfældningstank en gang om året. FKS-Slamson rekvireret af Vordingborg Kommune kører rundt og tømmer folks tanke, hvorefter slamsugeren tilfører en bakteriekultur.

Men Rasmussen mener, at han klarer det bedre og mere miljørigtigt selv. Han bor alene og udleder ikke ret meget, og bakteriekulturen i tanken er mere aktiv end de bakterier, som slamsugeren tilfører.

Vordingborg Kommune hev Rasmussen i retten 7. maj 2020, og Rasmussen tabte. Den sag er anket til Østre Landsret og kommer for 22. juni i år.

Uenighed med advoka Så kunne sagen have fortsat i landsretten med en ny advokat, og det gør den også, men efter dommen i byretten fik Rasmussen sagt de ord, som Bjarne Klintbøl tog fortrydeligt op. Rasmussen på sin side mener, at Klintbøls forsvar var så elendigt, at han nægter at betale Klintbøls salær. Rasmussen har også forsøgt at få et møde i stand med Klintbøl om miljøsagens forløb, men det vil Klintbøl ikke. Sagen om regningen går også i retten, hvor de to endnu engang skal krydse klinger.

Men hvorfor er Jørn Rasmussen da så utilfreds med sin advokat i miljøsagen?

Først og fremmest burde Klintbøl efter Rasmussens mening have forsøgt at få Rasmussen frikendt efter miljøbeskyttelsesloven og ikke hænge sig i kommunens tømningsregulativ.

I lovens § 3 står der: »Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.« Det mener Rasmussen, at han lever op til og skal dømmes efter og ikke efter kommunens regulativ.

Hernæst mener han, at forsvareren forhindrede ham i at vise en meget effektfuld video samt 11 bilag i retten, og han fik heller ikke mulighed for at indkalde Vordingborg Kommunes miljøchef Rolf Hoelgaard som vidne.

Nedsættende

Det har endvidere stødt Jørn Rasmussen, at Klintbøl ved det afsluttende møde inden sagen i byretten sagde til ham: »Nu skal du ikke være stædig, men indstille dig på at indgå i en forhandling med dommeren«. Den bemærkning blev han meget forundret over, hvilket han også fremførte i landsretten.

Rasmussen mener også, at hans viden er blevet nedgjort af sin egen advokat, og at han er blevet fremstillet som en landsbytosse. Det skulle være sket med bemærkningen om, at »(Klintbøl) prøvede at få Jørn Rasmussen til at forstå, at han agerede klogere end alle de myndigheder, herunder kommunen, politiet og andre«

- Det er da også nedsættende og bør udløse en erstatning til mig for svie og smerte, mente Rasmussen i landsretten.

Dom i injuriesagen bliver afsløret 26. juni kl. 10, når de tre landsdommere har voteret.

- Man kan aldrig vide sig sikker, men jeg håber at vinde, lyder det fra Bjarne Klintbøl.