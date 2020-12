Artiklen: Forsøgte at køre fra politiet med 150 km/t

En 31-årig mand ville ikke tjekkes af politiet, så han forsøgte natten til fredag at stikke af.

Med en af politiets hundepatruljer i hælene gik jagten fra Københavnsvej i Vordingborg i retning af Nyråd. Undervejs kørte den 31-årige over for rødt lys flere gange.

Undervejs nåede hastigheden op på 150 km/t. Bilisten fortsatte ad Drejerskovej til enden af Dalstrøget, hvor han kørte ind på en mark og sad fast.

Herefter forsøgte den 31-årige at stikke af til fods. En politihund var dog i hælene på ham, og klokken 00.45 kunne politiet anholde den flygtende.

Han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand og for en alenlang række færdselslovsovertrædelser. Den anholdte blev afhørt på politistationen i Næstved, inden han blev løsladt igen klokken 7.52.