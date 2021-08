Forslag: Sådan bliver industrigrund til idrætsmekka

Se billedserie En ny udviklingsplan for området ved DGI Huset skal blandt andet finde plads til et nyt springcenter og flere andre nybyggeri, ligesom der skal lægges en samlet plan for udeområderne. Her er det første udkast til planen for området, hvor en »rygrad« skal forbinde det nuværende DGI Hus med nye haller og udendørs aktivitetszoner. Illustration: JAJA Arkitekter

Vordingborg - 18. august 2021 kl. 10:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hvordan får man bedst fundet plads til en række nye både indendørs- og udendørsaktiviteter ved DGI Huset i Vordingborg? Det spørgsmål har arkitekter fra JAJA Arkitekter ledt efter et svar på siden april, og nu er man klar til at præsentere det første bud på en ny udviklingsplan for idræts- og aktivitetsområdet på Solbakkevej i Vordingborg.

Store dele af den gamle Panther Plast-industrigrund står stadig ubenyttet hen, men det skal der snart laves om på. Et nyt springcenter er allerede på tegnebrættet, og flere andre idrætsfolk har også vist interesse for området.

Med sine 7,2 hektar, svarende til 10 fodboldbaner, skulle man mene, at der ville være plads nok på grunden, men med de mange ønsker, så løber pladsen hurtigt op. Derfor har det været en svær opgave for arkitekterne at få skabt en sammenhæng i udviklingsplanen.

Plads til nye haller

Centralt i den nye plan er »rygraden«. Det er tanken, at en ny korridor skal forbinde den eksisterende indgang ved DGI Huset og vandhuset med både et nyt springcenter og to ekstra haller, som endnu ikke er afsat til nogen specielle foreninger men blot beskrives som »Hal 2« og »Hal 3« i planen.

Mellem hallerne foreslår arkitekterne at lave forskellige zoner med udendørsarealer, der relaterer sig til aktiviteterne inde i hallerne. Det kunne for eksempel være en springzone til gymnasterne, en streetzone til blandt andet parkour og skatere, en fitnesszone, et klatreområde og et ankomstområde.

Især ankomstområdet er der meget fokus på. Med den nuværende plan er det nye springcenter placeret på en del af det område, der i dag fungerer som parkeringsplads. Det er endnu uvist, hvor meget plads der rent faktisk bliver til parkering, hvis alle visionerne for området bliver ført ud i livet.

- Vi ved, at parkering fylder en hel del for mange mennesker, men den del er ikke på plads endnu, understreger Jan Tanaka, partner i JAJA Arkitekter og tilføjer, at man derfor heller ikke skal hænge sig for meget i den konkrete placering af bygninger, da de stadig vil kunne nå at blive flyttet rundt inden udviklingsplanen er helt færdig.

Dertil kommer, at der stadig pågår undersøgelser af forureningen på den gamle industrigrund, og resultatet af de undersøgelser vil også få betydning for placeringen af de fremtidige bygninger.

- Lige nu handler det mere om, hvad der skal være omkring bygningerne, forklarer arkitekten og tilføjer, at man også kigger meget på at bruge de grønne områder rundt i kanten af området. Blandt andet foreslår man at lave en »pulsbakke« på den bakke, som man lavede med overskudsjorden fra vandhusets byggeri.

Streetzone bør rykkes

Udkastet til den nye udviklingsplan blev præsenteret til et borger- og foreningsmøde i Hollænderhaven mandag aften. Her deltog en række repræsentanter fra de foreninger, der enten allerede er eller gerne vil være en del af området ved DGI Huset. Mødet førte til en række nye idéer, tilføjer og ændringer, som der nu skal indarbejdes i planen for området.

Blandt andet blev det påpeget, at det næppe er en god idé at placere en streetzone i hjørnet tættest på Solbakkevej, da det nok vil give en del naboklager. I stedet blev det foreslået, at streetzonen kunne være i nærheden af klatreområdet, da de aktiviteter kan nyde god af hinanden.

Repræsentanter fra SMT Seniormotion & Trivsel Vordingborg deltog også på borgermødet, og her anbefalede formand Niels Pallisgaard, at der også blev indtænkt aktiviteter for de ældre. Han foreslår specifikt tre 12-hullers krolfbaner på det kuperede areal bag DGI-Huset. Desuden vil man gerne have hele 10 petanquebaner samlet et sted. Der er i dag ofte problemer med vand på den eksisterende krolfbane ved tennisbanerne, og foreningen er nødt til at leje sig ind hos Firmasport for at kunne spille petanque, fordi grusbanen ved Vordingborg Stadion er i så dårlig stand, at den ikke længere dur til formålet.

Kan tage mange år

Hvorvidt nogen af ønskerne fra mandagens borgermøde kan komme med i den endelige udviklingsplan må tiden vise. Artiklerne arbejder videre med planen i de kommende måneder. Man ved heller ikke, hvor længe det vil tage at få ført den endelige udviklingsplan ud i livet.

- Det er ikke noget, der sker i morgen, og nok heller ikke næste år. Det vil ske i etaper, og der vil sikkert ske ændringer af planen løbende, men det er tanken, at grundidéen med området skal forblive indtakt, forklare Jan Tanaka.