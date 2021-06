Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Læg kontroversiel trekant mod syd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Læg kontroversiel trekant mod syd

Vordingborg - 17. juni 2021 kl. 07:37 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

På Ore kæmper naboerne indædt mod Vordingborg Havns planer om at udvide, så erhvervshavnen kommer tættere på stranden og deres boliger og sommerhuse.

Konkret drejer striden sig om et trekantstykke på 35.000 kvadratmeter ude i vandet mod vest, som skal fyldes op med jord, og som går under betegnelsen »Etape 5«.

Men nyheden om, at Vordingborg Biofuel vil bygge en kæmpe biobrændselsfabrik på et nyt areal på den østlige side af etape 4, får modstanderne til at komme med et forslag i et læserbrev. Byggeriet af Vordingborg Biofuel kræver en lokalplan og en VVM-redegørelse, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk.

Trekanten i etape 5 ligger i forlængelse af etape 4. Derfor kan den først bygges, når etape 4 er færdig. Derfor foreslår beboerne, at man flytter trekanten til et område mod syd, hvor den ikke generer borgerne, og får den tegnet ind i den nye lokalplan og VVM-redegørelse for Vordingborg Biofuel.

»Det ser ud til at være en udvikling der kan løse denne strid, så alle parter står som vindere«, skriver talsmand Jens Beck-Lauritzen.

Lige til at gå til Formand for havnebestyrelsen Poul A. Larsen synes dog ikke, at det er en god ide.

- Hvis vi skal lave et jordopfyldningsprojekt på den sydlige side, vil det tage over et år at få tilladelserne på plads. Vi har allerede VVM-redegørelserne på plads for etape 4 og 5. De er lige til at gå til, siger Poul A. Larsen.

Havneformanden satser på, at virksomheden, der skal hælde jord i vandet, går i gang efter sommerferien.

- Så håber vi, at de kan blive færdige, til Vordingborg Biofuel skal sætte spaden i jorden, siger Poul A. Larsen.

Fra Vordingborg Biofuels side oplyser man, at fabrikken skal stå færdig ved udgangen af 2024.