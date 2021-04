Det er besluttet, at biblioteket i Præstø skal flytte, men lokalerne er alt for gode til bare at gå til spilde, lyder det fra Præstø Lokalforum, der gerne så, at byens unge fik lov til at rykke ind, når bøgerne flytter ud. Foto: J.C. Borre Larsen

Forslag: Lad de unge flytte ind når bøgerne flytter ud

Vordingborg - 21. april 2021 kl. 05:26 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hvad skal der ske med den nuværende biblioteksbygning, når biblioteket i Præstø om få år flytter ind i Støberihallerne?

Det er et spørgsmål, som Præstø Lokalforum snart håber på at kunne få afklaret.

Vordingborg har endnu ikke ville melde noget ud om den bygning, der bliver til overs, når Støberihallerne en dag står færdige.

Det forhindrer dog ikke lokalforaet i at tænke store tanker ikke bare for biblioteksbygningen, men også for den nuværende ungdomsklub på Spangen.

- Vi har jo den stedmoderligt placerede og forfaldne ungdomsklub på Spangen. Spørgsmålet er, hvor lang levetid den har tilbage i de nuværende rammer, forklarer Klaus Lindegaard, formand for Præstø Lokalforum.

- Det ville være en drøm at få flyttet ungdomsklubben ned i biblioteket, hvor den kunne blive en del af et nyt ungdomshus med en bred vifte af aktiviteter for de unge.

- Der kan blandt andet også laves øvelokaler, og parkeringspladsen er helt oplagt til et skatermiljø, lyder forslaget fra lokalforumsformanden.

Præstø som en »ungeø« er et projekt, som lokalforaet/lokalrådet har arbejdet på gennem flere år, men det er først nu med flytningen af biblioteket, at der er kommet den oplagte åbning for at kunne realisere planerne.

Men hvis det lykkedes for lokalforaet at få gennemført planerne for et ungehus, hvad skal der så ske med den nuværende ungdomsklub på Spangen?

Det har man også et forslag til i Præstø Lokalforum.

- Ungdomsklubben kan med fordel lægges til campingspladsen lige ved siden af, så campisterne kan få bedre køkken- og badefaciliteter. Det ville være en oplagt bygning at bruge til den slags, fortæller Klaus Lindegaard.

Ungdomsklubben på Spangen fik for et par år siden renoveret taget og sat enkelte dele af bygningen i stand, men bygningen mangler stadig meget for at være et attraktivt sted for de unge, understreger Klaus Lindegaard, der bragte forslagene på banen, da der sidste uge var informationsmøde om Støberihalllerne og det nye bibliotek. På mødet var politikerne dog hurtige til at skyde idéerne til hjørne.

- Vi har ikke nogen færdige planer for biblioteksbygningen, men når der skal tages stilling til det, så vil det ske i dialog med de forskellige aktører, forklarede borgmesteren.

Han understregede dog tidligere på mødet, at biblioteket netop skal flytte ind i Støberihallerne, fordi man ikke har råd til at drive begge bygninger. Derfor kan det også sagtens ende med, at kommunen afhænder biblioteksbygningen.

- Det er et dejligt og roligt område, hvor det vil være oplagt at lave noget fortætning af byen, måske med udlægning af nye byggegrunde, fortalte borgmesteren.