Jesper Adler, kasserer i Vordingborg Badminton Klub, ser gerne, at de unge får et idrætspas, så de kan prøve forskellige sportsgrene og på den måde få lyst til at melde sig ind i en forening. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Idrætspas til unge så klubberne ikke mister dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Idrætspas til unge så klubberne ikke mister dem

Vordingborg - 07. april 2021 kl. 14:22 Kontakt redaktionen

I Vordingborg Badminton Klub frygter man, at de lokale idrætsklubber ikke ser alle deres unge medlemmer igen, når de forskellige sportsgrene efter corona-genåbningen atter får lov til at udfolde sig i fuldt flor.

- Når man som sportsudøver gennem længere tid har været væk fra sin sportsgren, sine sportskammerater, kampene, legen, hyggen, intensiteten, nærværet, fælles oplevelser, så forsvinder noget af det, der holder de unge i idrætten, siger Jesper Adler, kasserer i Vordingborg Badminton Klub.

Han frygter ligefrem for enkelte sportsgrenes overlevelse. Indendørs-idrætten er hårdt ramt med total nedlukning.

På nuværende tidspunkt kan der ikke dyrkes idræt i kommunens haller før tidligst 21. april, mens udendørs-sporten er åbnet med op til 50 deltagere.

Både klubber med indendørs- og udendørssport får ifølge Jesper Adler en kæmpe opgave med at holde på medlemmerne.

Derfor han sammen med ungdomsformand Per Damkjær Juhl leget med tanken om at på tværs af alle idrætsgrene i kommunen kunne giver de unge et "idrætsungepas". Her vil alle under 21 år kunne prøve forskellige idrætsgrene fra maj til september 2020 - uden at skulle betale kontingent.

- Ved at give muligheden for en "gratis omgang", håber vi, at de unge bliver glade for en eller flere sportsgrene og efterfølgende melder sig fast ind i en klub, siger Jesper Adler.

Han erkender, at hvis forslaget bliver en realitet, så vil det koste både kræfter til frivilligt arbejde og penge at stille sig til rådighed for de unge.

- Hvis vi ikke vi gør noget nu, bliver regningen bare endnu større senere. Så har de unge helt forladt idrætslivet og klubberne, og hele eksistensgrundlaget kan måske være væk for mange klubber, lyder det fra Jesper Adler, der håber på velvilje fra kommunens side. .

- Vi håber, at foreningerne på anden vis kan søge om midler til finansiering af idrætsungepasset uden alt for mange bureaukratiske regler. Et håb ville være at en del af matchmidlerne blev afsat til at finansiere idrætsungepasset, siger Jesper Adler.

For sent ude Vordingborg Badminton Klubs forslag om et idrætspas til unge får ikke umiddelbart opbakning fra Thorbjørn Kolbo (S), der er formand for Kultur, Idræt og Fritid (KIF).

Han mener, at badmintonlederne er en postgang for sent ude.

- På seneste byrådsmøde kom Socialdemokratiet med et medlemsforslag omkring støtte til foreningernes ungdomsarbejde. Alle partier stemte ja, siger Thorbjørn Kolbo.

I juni præsenterer KIF-udvalget et katalog af muligheder, herunder økonomi, for den samlede kommunalbestyrelse.