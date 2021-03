Kyllingefesterne blev holdt på Rådhustorvet og var et stort tilløbsstykke. Billedet her blev bragt i Vordingborg Dagblad 13. august 1973. Foto: Ole Hansen/Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Forslag: Genopliv kyllingefesterne som supplement til festugen

Han mener, at arrangementet kan gennemføres nærmest uanset, om der bliver festuge eller ej. Får musikken lov til at spille på Slotstorvet, kan kyllingefesten være en optakt. Bliver der ingen fest på Slotstorvet, trænger byen til et alternativt arrangement.

Opbakningen på Facebook har været stor de to gange, Jens-Peter Hansen fra Neder Vindinge har foreslået at genoplive kyllingefesterne i Vordingborg.

