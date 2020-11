Forslag. Brug øen Lindholm til at redde minken

Dansk Folkeparti var tidligere bannerfører for at bruge den tomme ø Lindholm i Stege Bugt som asylcentre for kriminelle udlændinge.

Nu har partiet et nyt forslag: Brug Lindholm til minkavl.

Det er DF's Dennis Flydtkjær, som har stillet et skriftligt spørgsmål til fødevareminister Mogens Jensen (S), efter at regeringen har besluttet, at alle Danmarks minkbesætninger skal slås ned for at forhindre spredning af en mutation af covid-19. »Hvad er ministerens holdning til at isolere nogle minkavlsdyr på f.eks. øen Lindholm og andre isolerede steder, så vi sikrer, at minkbranchen har en grundstamme at avle videre på?«, lyder det fra Dennis Flydtkjær.