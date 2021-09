Kommunalforsker Roger Buch mener ikke, at det forliste valgforbund nødvendigvis stiller partierne dårligere.Pressefoto: DMJX

Forsker: Valgforbund er ikke altid en gevinst

Vordingborg - 15. september 2021 kl. 08:43 Kontakt redaktionen

Det er langt fra første gang, at partier bryder ud af valgforbund, men det er alligevel usædvanligt at se et valgforbund smuldre så tæt på valget.

Sådan lyder vurderingen fra kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole.

Skaden er dog ikke nødvendigvis så stor, understreger han.

- Formålet med valgforbund er at undgå stemmespild, men det er ikke sikkert, at der er en gevinst i det. Det er bestemt ikke alle valgforbund, der udløser et ekstra mandat, forklarer han.

- Det, man ser i kommunerne, er at valgforbund måske maksimalt flytter et enkelt mandat mellem blokkene eller mellem partierne. Så man skal ikke overdrive betydningen af valgforbund, understreger Roger Buch.

- Men det ene mandat kan selvfølgelig godt få afgørende betydning for, hvem der vinder magten, tilføjer han.

Roger Buch mener, at det var fornuftigt nok, at de små højrefløjspartier gik sammen i et valgforbund.

- Det er i virkeligheden den gode måde at lave valgforbund på, hvor man ikke lukker et stort parti ind i folden. Den matematiske model, som man bruger til at fordele mandaterne, har desværre en slagside, der giver en fordel til de store partier, forklarer han.

Hvorvidt det er klogt for partierne at droppe valgforbundet, kan man først sige på valgnatten.

- Det kan blive bittert for dem på valgnatten, hvis de står og tæller tallene sammen og kan se, at de kunne have fået et mandat mere, hvis de var blevet i valgforbundet, fortæller han.

I forhold til konservative Jesper Adlers chancer for at blive borgmester er kommunalforskeren ikke optimistisk.

- Så skal han være god til at konstituere sig på valgnatten. På landsplan står det til at blive et rigtig godt valg for rød blok, så det bliver på ad bakke for den blå blok, vurderer han.

Han understreger dog, at splittelsen i den blå blok ikke nødvendigvis bliver et problem.

- Det er ikke nødvendigvis en fordel at stå samlet som en blok, for så kan vælgerne godt komme til at tænke, at det er lige meget, hvem man stemmer på, og om man overhovedet stemmer. Det gør måske ikke så meget, at der er uenighed i blå blok. Det kan give noget debat og få aktiviteter vælgerne, hvorimod det kan virke demotiverende for vælgerne, hvis politikerne står får meget sammen i samme blok, forklarer han.