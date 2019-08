Kunstgræsbanerne i Stege og Præstø bliver først klar i løbet af 2020. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Forsinkede kunstgræsbaner: Kommune lover bedre information Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsinkede kunstgræsbaner: Kommune lover bedre information

Vordingborg - 15. august 2019 kl. 08:46 Af J. C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune: De nye kunstgræsbaner i Præstø og Stege bliver som Sjællandske skrev onsdag ikke klar til efteråret, men først i løbet af 2020. Fra kommunens side ville man i første omgang ikke oplyse årsagen til de forsinkede baner, men nu har kommunen givet lyd fra sig i form af en pressemeddelelse. Forsinkelsen i Stege skyldes, at der har været en del skriverier frem og tilbage mellem Miljøstyrelsen og Vordingborg Kommune om miljøvurderingen af projektet. Det har medført at hele tidsplanen er blevet skubbet så meget at det vil være for sent at anlægge banen inklusive kunstgræstæppet i dette år. Selve jordarbejdet kan godt klares i løbet af efteråret, men kunstgræstæppet skal lægges på ved døgntemperaturer over seks grader og det er der ikke garanti for når kalenderen siger november og december måned.

I Præstø har der været en del udfordringer med at finde et egnet sted til banen. Den først ønskede placering i området bag ved klubhuset viste sig at give nogle problemer omkring støj og lysforhold for de omkringliggende boligområder. Med samme begrundelse kunne det areal den eksisterende opvisningsbane ligger på heller ikke benyttes. Den sidst mulige placering, på træningsarealet mod syd, krævede lidt ekstra undersøgelse, blandt andet fordi der ligger vandboringer i nærheden. Alt er midlertidig nu klaret, så banen kan anlægges på træningsbanerne mod syd.

- Det har for begge baners vedkommende desværre været et besværligt forløb. Men vi skal jo kræve den samme sikkerhed for at miljøkrav overholdes overfor os selv som kommune, som vi gør overfor alle andre virksomheder, siger Rolf Hoelgaard, der er miljøchef i Vordingborg Kommune.

Fra den politiske front beklager udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid Thorbjørn Kolbo (S) forløbet:

- Det er rigtig ærgerligt, at vi er havnet her. Men for mig er der ingen tvivl om, at vi kan blive bedre til at kommunikere med de frivillige, når vi gennemfører sådanne projekter. Klubberne har været meget interesserede i at følge processerne tæt, og derfor vil de fremover bliv inviteret til at deltage i de enkelte projektgrupper. Deres initiativ og lyst til at deltage er et vigtigt element, hvis vi skal lykkes med ikke kun at være myndighed, men også at være partnere i en samskabelsesproces, siger Thorbjørn Kolbo.

Administrationen vil nu i tæt dialog med klubberne aftale forløb for hver enkelt bane, så arbejdet kan passes ind i klubbernes træningsarbejde bedst muligt.