Formandsskift på skoleskemaet

Tandlæge, far, musiker og initiativtager til Præstø Privatskole. Mange kasketter sidder på Jacob Christensen, som nu afgiver en enkelt - den som bestyrelsesformand for Præstø Privatskole. - Jeg tog depechen op, da vi kunne se, at Klosternakkeskolen var på vej til at lukke. Og missionen lykkedes. Vi har nu to gode skoler i Præstø, som er med til at gøre byen attraktiv for tilflyttere, siger han og nævner to årsager til at overlade posten til en ny formand.