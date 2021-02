Se billedserie VM-guld ville under normale omstændigheder få nye spillere til at strømme til klubberne. Men coronanedlukningen gør det svært at udnytte den historiske bedrift. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/Ritzau Scanpix

Formand trods jubel: Tidspunktet er ikke optimalt

Vordingborg - 01. februar 2021 kl. 14:24 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

VM-guld ville under normale omstændigheder få masser af nye håndbolddrenge og -piger til at strømme til klubberne i håb om at blive den nye Hansen, Gidsel eller Landin.

Men sådan bliver det ikke denne gang. Trods guldtriumfen i Egypten er døren lukket til de hjemlige klubber.

- Vi er aldrig ærgerlige over, at Danmark vinder guld. Men selvfølgelig er det ikke et optimalt tidspunkt. Vi har næsten altid medlemstilgang efter slutrunder, fortæller Jan Lindorff, formand for Sydsjællands Håndboldklub.

Fulgte man med i maratonhåndboldsendefladen på TV2 søndag, kunne man flere gange se et kort over, hvor de nykårede verdensmestre har trådt deres håndboldbarnesko. Det var ikke i Vordingborg eller omegn. Nærmeste bud var Lasse Svan, der startede sin spæde håndboldkarriere i Sigerslev på Stevns.

- Vi har ligaspillere, der er startet her, og vi laver stadig spillere til højeste niveau. Men det er rigtigt, at vi ikke har ramt landsholdet endnu, siger Jan Lindorff.

Han oplever, at der kommer flere nye medlemmer ind ad døren end tidligere. Men klubben lægger fortsat et stort arbejde i at være ude på skolerne og hente spillere til de yngste årgange.

- I vores område er håndbold ikke førstevalget. Jeg savner, at der er flere, der går til to-tre sportsgrene, som jeg selv gjorde, da jeg var knægt. Dem, der har flere sportsgrene, bliver en anden type spillere. Vi kan se, at dem, vi har, er meget dygtige. Man lærer fra den ene sport til den anden, fastslår Jan Lindorff.