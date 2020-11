- Det var en syret oplevelse. Men det var også meget højtideligt. Man kan mærke, at det er folket, der kommer ind for at tale, siger Nikolaj W. Reichel. Fra venstre er det Morten Grønbæk, Nikolai Klausen, Nikolaj W. Reichel og Peter Konow. Privatfoto

Formand talte om unge og druk på »Borgen«

Vordingborgs unge har den kedelige uofficielle rekord som europamestre i druk.

Derfor var Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie, torsdag eftermiddag indkaldt til foretræde for Folketingets sundhedsudvalg for ud fra et kommunalt synspunkt at argumentere for, hvorfor aldersgrænsen for at købe alkohol bør hæves til 18 år.