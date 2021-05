Menigt medlem Mariam Eid, til venstre, og formand Arejal Haddad har begge anmodet resten af menighedsrådet om samtykke til, at de to udtræder. Det skyldes i følge Arejal Haddad, at især hun har følt sig overhørt og underkendt af flertallet i rådet. Foto: Lene C. Egeberg

Formand stopper - men ikke på grund af racistisk brev

Vordingborg - 14. maj 2021 kl. 11:00 Af Lene C. Egeberg

Der er endnu engang opbrud i Stege Kirkes Menighedsråd, hvor formand Arejal Haddad på mødet onsdag aften fik de øvrige medlemmers accept af, at hun stopper som formand og helt trækker sig fra menighedsrådet. Det samme gør hendes mor, Mariam Eid.

Arejal Haddad var fremme i offentligheden i sidste måned, da hun modtog et anonymt brev med racistiske undertoner fra en afsender, der mente, at hun og hendes mor ikke havde noget at gøre i menighedsrådet. Hun understreger dog, at det ikke er dette brev, der er årsagen til hendes beslutning.

Den reelle årsag er dog problematisk nok i sig selv, da Stege Menighedsråd nu gennem flere år og i forskellige konstellationer har kæmpet med samarbejdsvanskeligheder rådets medlemmer imellem - og den 24-årige formands ønske om at udtræde kan ses som en fortsættelse af disse problemer.

Hun har nemlig i et brev til Stege Menighedsråd skrevet, at hendes ønske bunder i en følelse af at blive overset og underkendt af flere af de andre medlemmer.

- På flere menighedsrådsmøder er jeg på flere punkter blevet nedstemt i et forsøg på at skabe positive forandringer i Stege Kirke. Jeg vil så gerne skabe positive forandringer for både menigheden og personalet. Men de fleste har ikke haft de samme ønsker og føler måske ikke det er nødvendigt, hvilket har skabt diskussioner og problemer. I og med jeg bliver overset, og langt de fleste ikke lytter til hvad jeg siger, føler jeg, at der ingen grund til, jeg forsætter som formand, skriver hun blandt andet.

Arejal Haddad skriver videre, at hun mener, at hun som menigt medlem vil være endnu mere »usynlig« i menighedsrådet, end hun har følt sig som formand, og at hun derfor ikke ser nogen grund til at fortsætte overhovedet.

- Det medfører derfor, at jeg ikke længere kan se mig selv som repræsentant for menighedens ønsker om positive forandringer i Stege Kirke. Hverken som formand eller menigt medlem af menighedsrådet, skriver hun.

Overfor Sjællandske uddyber Arejal Haddad nogle af de situationer, der har ført til, at hun har følt sig overhørt. Det gælder blandt andet en nylig kontrovers, som menighedsrådet havde med sangforeningen »De næbede pensionister«, som havde søgt om tilladelse til at bruge Morten Reenbergs Gård til at mødes og øve i. Denne ansøgning blev afvist, og da foreningen klagede over beslutningen - blandt andet via læserbreve i Ugebladet for Møn - argumenterede blandt andre Arejal Haddad for, at tilladelsen alligevel skulle gives.

- Nogle af os ville gerne være åbne overfor at inkludere menigheden mere, men det var der ikke flertal for - og heller ikke for, at vi i det mindste kunne tage sagen op igen senere, siger hun, der derudover ikke ønsker at gå i detaljer med årsagen til sin beslutning eller uddybe, om der er bestemte personer, hun har haft samarbejdsvanskeligheder med.

Hun understreger til gengæld, at beslutningen ikke er truffet impulsivt men er noget, hun har overvejet gennem længere tid.

Arejal Haddad slutter sin tid i menighedsrådet med en personlig besked til de øvrige medlemmer:

- Jeg vil gerne sige tusind tak for jeres støtte og håber på jeres forståelse. Jeg ved, nogle af jer vil være skuffede, men jeg har kæmpet og kæmpet, desværre uden held, siger hun.

I Stege Menighedsråd er næstformand Anne-Lise Nielsen nu konstitueret som formand, og hun siger til Sjællandske, at rådet har taget Arejal Haddads og Mariam Eids beslutning til efterretning, men at hun i øvrigt ikke ønsker at kommentere Arejal Haddads begrundelse. Anne-Lise Nielsen oplyser også, at hun vil stille sig til rådighed som formand på permanent basis, når rådet genkonstituerer sig senere på måneden.