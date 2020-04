Michael Larsen (R) ser frem til, at det tyske energiselskab EnBW flytter ind på Klintholm Havn til august. Foto:

Formand glæder sig over tysk udmelding

Vordingborg - 23. april 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har i flere måneder været kendt, at det tyske vindmøllefirma EnBW - Energie Baden-Württemberg - havde kastet sit blik på Klintholm Havn, hvor man blandt andet har fået Vordingborg Kommune til at vedtage en lokalplan, der baner vej for byggeriet af et hotel til selskabets medarbejdere.

Men det er først nu, at EnBW selv er gået ud og har bekræftet, at man planlægger at rykke ind på havnen.

Det skete i en pressemeddelelse denne uge, hvor selskabet oplyser, at man forventer at påbegynde sine aktiviteter på Klintholm Havn til august.

Meddelelsen vækker glæde hos Michael Larsen, der som formand for Plan og Teknikudvalget har været med til at bane vejen for EnBW.

- Det har jo længe været en offentlig hemmelighed, at de ville bruge Klintholm Havn, og det er dejligt, at det nu er blevet officielt meldt ud, siger han.

Det er serviceringen af EnBW Baltic 2, som er en af Tysklands største offshore-vindmølleparker i Østersøen, der skal drives fra Klintholm Havn. Det medfører byggeriet af et reservedelslager ved havnen, hvorfra to mandskabsskibe skal udgå til vindmølleparken, og selskabet forventer at, at arbejdet vil kræve 25 medarbejdere på stedet.

De vil skulle overnatte på et nybygget hotel på grunden Thyravej 16, som Vordingborg Kommune har solgt til EnBWs partner, MMA Offshore, der står for byggeriet af hotellet.

- Østmøn er netop i gang med at udvikle sig til et hotspot for Offshore industrien i Danmark. Vi profiterer af en hurtig opgradering af infrastrukturen og en professionel kommunal administration. Vi håber, at vi ikke kun bliver gode naboer, men at vores aktiviteter også får en positiv indflydelse på livet og erhvervslivet i Klintholm og på Møn, siger Kent Hougaard fra EnBW Offshore Services Danmark.

Vordingborg Kommune har arbejdet på at gøre klar til EnBW siden august sidste år, og har nu planarbejdet helt på plads. Også derfor luner det ekstra, at den officielle udmelding nu er kommet.

- Der er så mange ubekendte med coronavirus lige nu, at det ikke har været til at forudse, om det ville få indflydelse på planerne, så det her er en rigtig god nyhed, siger Michael Larsen, der mener, at Klintholm Havn er godt på vej mod at blive »et stort erhvervseventyr«.