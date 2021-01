Såvel Venstres lokalformand i Vordingborg, Henning Larsen (th), som partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, må se i øjnene, at uroen fortsætter i egne rækker. Privatfoto

Formand ærgrer sig over fortsat uro i Venstre

På årets første dag i 2021 detonerede Lars Løkke Rasmussen en bombe, da han på sin facebookside annoncerede, at han efter 40 år i Venstre melder sig ud af partiet.

- Det er rigtig ærgerligt, lyder det fra Henning Larsen, der er formand for Venstres lokalafdeling i Vordingborg. Han er ikke synderligt overrasket over Løkkes exit.

- Jeg vil meget hellere have, at Venstre handler om politik i stedet for personer.