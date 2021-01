- Man kan ikke bare invitere sig selv til et BUF-møde. Det vil i hvert fald kræve, at vi laver vores mødestruktur om, og så skal jeg først have de andre medlemmer med på idéen, siger Nikolaj W. Reichel om BUPL?s utålmodighed. Foto: J.C. Borre Larsen

Formand: Vi har da holdt møde

Vordingborg - 13. januar 2021 kl. 08:21 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie, havde nær fået morgenkaffen galt i halsen, da han i en artikel på sn.dk blev kaldt tøsedreng af faglig sekretær Joakim Rex Blankschøn fra BUPL Sydøst.

Udvalgsformanden tager det med et smil. Men han undrer sig over, at Joakim Rex Blankschøn glemmer at fortælle, at der rent faktisk har været et møde.

- Da vi fik nøgletallene i december, indkaldte vi til et onlinekaffemøde, hvor vi fik en uformel snak om, hvordan vi gerne vil udvikle klubtilbuddene. Her deltog Joakim Rex Blankschøn, fællestillidsrepræsentant Bettina Storm, direktør Jan Christensen og jeg, fortæller Nikolaj W. Reichel, der modtog tirsdag BUBPL's lokale rapport om forholdene i kommunens skoleklubberne efter at have læst om sagen i avisen.

Nikolaj W. Reichel mener, at underforbruget i skoleklubberne i 2019 kan skyldes rettidig omhu, fordi man har vidst, at man kiggede i en demografiregulering og naturlig afgang, der krævede en buffer.

Desuden bemærker han, at man i Vordingborg Kommune har 78 procent uddannede pædagoger i skoleklubberne, mens man i andre sammenlignelige kommuner kører med et gennemsnit på 70 procent.

De tal og meget andet skal nu kigges efter i sømmene, idet han har bedt forvaltningen om at gennemtrawle rapporten og få sagen på udvalgsmødet til marts. Han ønsker ikke bare en status men en drøftelse af, hvad man vil med skoleklubberne, og hvordan man kan skabe det tilbud, man ønsker.

- Vi var blevet lovet rapporten primo december, og nu er den endelig kommet. Vi skal lige have en chance for at nå at åbne den, men lad os nu kigge fremad. Det er bestemt relevant at kigge på vores klubtilbud, siger han.

- Det værste, man kan gøre, er at vende det blinde øje til. Især nu, hvor vi også skal til at tænke Kalvehave Ressourcecenter ind over. Jeg har tillid til, at BUPL laver rapporten ud fra en oprigtig bekymring for børnene, og det lytter vi til, siger Nikolaj W. Reichel.

Han mener ikke, at man bør have travlt med at finde hurtige svar. Hellere give sig tid og finde de rigtige løsninger.

- Vi skal gøre det på et ordentligt empirisk grundlag i stedet for bare at træffe beslutninger ud fra mavefornemmelser og økonomi, siger Nikolaj W. Reichel.

Han tilføjer, at BUPL er velkomne til at sende supplerende materiale. Og han kan godt sætte sig ind i de frustrationer, nogle forældre oplever. Han har selv været på rundvisning med et barn, hvor alt så godt ud med læderværksted og andre gode aktiviteter. Men da tiden kom, var tilbuddet skåret ind til benet.

- Da vi skulle placere den nye daginstitution i Præstø, var der i kommentarsporet på Facebook bemærkninger om, hvad Abildhøjgården engang var med blandt andet husdyr. Jeg tror på, at børn, der udlever deres kreativitet, er noget af det, der skal til for at skabe sunde og raske mennesker. Vi må finde ud af, hvor vi vil hen, fastslår han.