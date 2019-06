Send til din ven. X Artiklen: Formand: Tag det roligt med Kostervig-møller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Tag det roligt med Kostervig-møller

Vordingborg - 10. juni 2019 kl. 12:42 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags udløb høringsfristen for Vordingborg Kommunes forslag til en ny kommuneplan - hvor særligt ét afsnit har givet dybe panderynker hos en kreds af personer på Møn. Kommuneplanen lægger nemlig op til, at et område ved Kostervig skulle udpeges til vindmølleområde med mulighed for at opføre op til syv vindmøller med en højde på 125-150 meter, og det fik - som tidligere omtalt i Sjællandske - den tidligere Alliance mod Kæmpevindmøller ved Kostervig op af stolene igen.

Alliancen bekæmpede nemlig med succes for fire år siden et forsøg på at få vedtaget en lokalplan, der ville have ført til etablering af fem vindmøller i området, der grænser lige op til naturbeskyttede områder.

Med det nye kommuneplansforslag i hånden er det ikke kun Alliancen, der har undret sig over, at området derfor igen figurerer i en kommunalplan. Det samme gælder Østmøn Naturforening og Dansk Ornitologisk Forenings Storstrømsafdeling, som på falderebet også har nået at indsende en indsigelse mod forslaget, som nu skal til at behandles politisk.

Alle tre foreninger hæfter sig ved, at det gamle forslag om vindmøller ved Kostervig tre-fire gange fik Naturstyrelsen til at nedlægge veto. Det skete blandt andet med henvisning til, at planen var i strid med de gældende natur- og miljøhensyn i området, og her er der intet, der har ændret sig, mener foreningerne.

- Vi er chokeret over, at de overhovedet kan finde på at have området med i planen. Intet har ændret sig siden sidst - det skulle da lige være, at EUs retspraksis for naturbeskyttelse er blevet endnu mere striks, siger Margareta Dahlstrøm, formand for Østmøn Naturforening, som har underskrevet det nye høringssvar sammen med Henrik Dahl, formand for DOF Storstrømmen.

Foreningerne var allerede for fire år siden klar til at gå hele vejen til EU domstolen, om nødvendigt, for at få stoppet de planlagte vindmøller ved Kostervig, og det er man stadig. Blot ærgrer det Margareta Dahlstrøm, at sagen overhovedet dukker op igen.

- Det er blevet undersøgt på alle leder og kanter, og der er blevet brugt tid og penge på det. Det er en fuldstændig meningsløs øvelse, og vi har vel alle sammen meget andet, vi kunne bruge vores tid på, siger hun, der håber, at forslaget nu lider en brat død igen, når politikerne begynder at behandle kommuneplanen efter udløbet af høringsfristen.

Og det kan hun sandsynligvis godt sætte sin lid til, lyder det fra Else Marie Langballe Sørensen, formand for Vordingborg Kommunes klima- og miljøudvalg. At Kostervig overhovedet optræder i det nye kommuneplanforslag skyldes nemlig først og fremmest, at staten nedlagde veto, da kommunen efter sidste runde med møllerne ved Kostervig forsøgte at tage området helt ud af den gældende kommuneplan.

- Der blev nedlagt veto, fordi vi var blevet pålagt at udpege områder til vindmøller. Det er derfor, området stadig er en del af »det gamle«, der nu har været i høring, siger Else Marie Sørensen.

Den situation kan godt have ændret sig nu, mener hun yderligere:

- Hvis vi tager området ud nu, er det ikke sikkert, at der ville blive nedlagt veto igen, for i mellemtiden har vi også iværksat andre tiltag, siger hun.

Uansat hvad anser udvalgsformanden det for stærkt usandsynligt, at området ved Kostervig bliver udpeget som vindmølleområde, for hun er enig med modstanderne i, at forholdene er de samme, som da Naturstyrelsen nedlagde veto mod det.

- Jeg forestiller mig slet ikke, at der er nogen politikere, der vil foreslå, at der skal være vindmøller der. Jeg tror ikke på, at det bliver udpeget, så de kan godt tage det roligt, siger Else Marie Sørensen.