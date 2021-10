Diskussionen om, hvorvidt Folkemøde Møn hører til i Storegade eller ej er dårligt kommet i gang, men nu forlader Karina Foss sin bestyrelsespost i Folkemøde Møn. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forlader bestyrelse efter uenighed om Storegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forlader bestyrelse efter uenighed om Storegade

Vordingborg - 13. oktober 2021 kl. 17:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der skal ikke længere kun vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer, når Folkemøde Møn i november har repræsentantskabsmøde, men derimod fire af slagsen.

Det er konsekvensen af, at Karina Foss, der også sidder i bestyrelsen for Møn Handelsstandsforening, har meddelt, at hun ikke længere ønsker at genopstille til bestyrelsen for Folkemøde Møn.

Hendes udmelding kommer efter, at Sjællandske i de seneste par dage har skrevet om de holdninger, der er kommet fra en række handelsstandsmedlemmer i forhold til Folkemøde Møns fremtidige placering i Stege. På Handelsstandsforeningens møde mandag i denne uge gav flere således til kende, at de ikke mener, Folkemødet fungerer i Storegade, hvor det i år kostede flere butikker på omsætningen og i det hele taget ikke stod mål med det arbejde, det to dage lange møde medførte for de erhvervsdrivende i gaden.

Det fik i onsdagsavisen folkemødets formand, Erik Harr, til at erklære sig klar til dialog om folkemødets placering, men i samme åndedrag understregede han også, at det ikke skal være Møn Handelsstandsforening, der bestemmer, hvor folkemødet skal finde sted.

- Den melding kan jeg ikke stå på mål for, siger Karina Foss nu som begrundelse for, hvorfor udtalelsen får hende til at vinke farvel til bestyrelsesarbejdet i Folkemøde Møn.

- Min holdning er, at vi skal lytte til dem, der har forretninger i Storegade, og som skal leve af det året rundt. Hvis man ikke kan acceptere, at de siger, at Folkemødet ikke skal være i Storegade, så vil jeg ikke sidde i bestyrelsen længere, uddyber hun.

Hun understreger, at hun ikke "smækker med døren" overfor Folkemøde Møn, og til bestyrelsen har hun også meddelt, at hun gerne deltager som frivillig fremover. Men hun har gjort det klart, at det i denne sag er de erhvervsdrivende i Storegade, der er hendes førsteprioritet, og at det er et synspunkt, som hun ikke mener er foreneligt med bestyrelsesarbejde i Folkemøde Møn.

Erik Harr tager imod beskeden fra Karina Foss med beklagelse:

- Det er jeg rigtig ærgerlig over, for jeg synes, Karina er god, dygtig og super sød at arbejde sammen med. Så hende er jeg ærgerlig over at miste, siger han.

Alligevel får hendes holdning ham ikke til at ændre mening om, hvor stor eller lille indflydelse, Møn Handelsstandsforening skal have på planlægningen af folkemødet.

- Jeg synes under alle omstændigheder ikke, at Møn Handelsstandsforening skal bestemme over Folkemøde Møn. Sådan har det aldrig været før, så hvorfor skulle det være sådan nu? Selvfølgelig skal vi kunne lave et folkemøde, der tjener Møn, Stege og Vordingborg Kommune godt, siger han og fortsætter:

- Det er stadig min holdning, at vi skal finde en løsning, og hvis en placering viser sig at være entydigt dårlig, så ville det jo være fjollet at lægge mødet det, siger Erik Harr.

Omvendt opfordrer han igen til, at man ser Folkemøde Møn i et lidt bredere perspektiv end blot, hvad der er godt eller skidt for Storegade.

- Jeg vil gerne appellere til, at man ser Folkemøde Møn som det kæmpe potentiale, det er for Møn og hele Sydsjælland. Hvis man skal vurdere dets betydning for hele det sydsjællandske område, så er man også nødt til at se det i et lidt større perspektiv end Storegade, siger formanden.

Erik Harr ser stadig frem til en dialog med alle aktører, inklusive Handelsstandsforening, om den fremtidige udvikling og planlægning af Folkemøde Møn, men han lægger heller ikke skjul på, at for ultimative og bastante krav om placeringen på længere sigt kan få konsekvenser:

- Vi er mange, inklusive mig selv, der har en veneration overfor folkemødets tilknytning til Møn, men hvis vi ikke kan holde det centralt i Stege, så kan man også stille spørgsmålet, om det overhovedet skal holdes på Møn, siger han.