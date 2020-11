De gamle huse, som set et stykke derfra. Det nye hus placeres 80 meter fra det gamle uden for strandbeskyttelseslinjen. Foto: Vordingborg Kommune

Forgæves modstand mod at rive ejendom ned og opføre en ny

Vordingborg - 09. november 2020 kl. 15:29 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Ned med de fire gamle huse og op med et splinternyt hus med store vinduer og udsigt til Østersøen.

Det er planen ifølge en borger fra Østerbro, der ejer Vinderup Strandvej 8 på Vestmøn. Hun har ansøgt kommunen om at jævne fire gamle bygninger med jorden, men bygge det nye hus 80 meter fra det gamle.

Udvalget for Plan og Teknik har sagt ja til planen, men ikke uden sværdslag. Bygherren skal have landzonetilladelse for at udføre planen, og sådan en skal i høring. Her har naboerne sat hælene i, og det samme gjorde to medlemmer af udvalget Kirsten Overgaard (V) og Bo Manderup (V). Alligevel blev planen vedtaget.

- Det er en meget slidt og gammel ejendom, som ejerne ønsker at rive ned, og det kan vi godt forstå. I gamle dage lagde man altid gårde i lavninger for at beskytte mod vind og vejr. I dag tænker man mere på udsigten, som giver ejeren en helt anden værdi, siger udvalgsformand Michael Larsen (R).

Byggetradition

Den vurdering er Kirsten Overgaard slet ikke enig i.

- Den nuværende ejendom er en del af byggetraditionen i området. Den ligner alt det andet og er en naturlig del af naturlandskabet. Den smyger sig ind i landskabet ligesom de øvrige huse i området.

- Der ligger en hel del smågårde, som blev bygget af landmænd og fiskere. De, der byggede i gamle dage, var gode til det. Gårdene passede ind i landskabet, mener Kirsten Overgaard.

Om det planlagte byggeri siger hun:

- Den nye arkitektur passer ind i en by og respekterer ikke den arkitektur, der er der i forvejen. det er en lang, hvid, lysende længe med store vinduer, der ikke passer ind i landskabet.

Hun mener, man nemt kunne renovere den eksisterende bebyggelse med respekt for landskabet og den øvrige bebyggelse.

Bevaringsværdi

Det gamle hus er en firelænget gård. Stuehuset har en høj bevaringsværdi »save 3«, mens to tilbygninger har en middel værdi på »save 4«. Alle tre bygninger er fra 1850. Endelig er der en stald fra 1940, som ikke har en bevaringsværdi. Det samlede bebyggede areal er på 630 kvadratmeter.

Men kommunens forvaltning mener, at de bevaringsværdige bygninger i dag er i væsentlig dårligere stand, end de var ved Save-registreringen, og derfor vil det kræve en omfattende renovering at bringe bygningerne i stand til et nutidigt niveau for beboelse. Forvaltningen vurderer, at de fleste bygningsdele ville skulle udskiftes grundet det store omfang af råd.

Fordele ved nybygning

Derimod er der ligefrem fordele ved at rive det gamle ned og bygge nyt.

Det samlede bebyggede areal bliver væsentligt mindre. Planen er et nyt hus på 272 kvadratmeter. En anden fordel er, at det gamle hus ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, mens det nye hus bygges udenfor. Endvidere vil bygherren fjerne bevoksningen omkring den nuværende bebyggelse.

Alt i alt giver det et mere frit og åbent udtryk, og udsigtsmulighederne forventes i forlængelse heraf at blive bedre, alt sammen ifølge forvaltningen.

Indsigelser

Ansøgningen har været offentligt annonceret og sendt i høring hos Bevaringsforeningen i Vordingborg, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Museum Sydøstdanmark fra den 17. september til den 12. oktober 2020.

Museet påpeger vigtigheden af bevaring af dansk kulturarv. Bevaringsforeningen påpeger bevarelse af kulturlandskabet og frygten for præcedens i forhold til at tillade ny opførsel udenfor sokkel, mangel på planlægningsmæssig begrundelse og strid med turismepolitikken og bæredygtig udvikling.

Foreningen anbefaler, at kommunen stiller krav om genopførsel på sokkel i en enkelt skandinavisk arkitektur, hvis kommunen tillader nedrivning, og den truer med at ville klage, såfremt kommunen giver tilladelse. Det er nu sket, og derfor må det forventes, at en protest er på vej.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har ikke svaret.

Naboerne

Flere naboer har klaget over flere forhold, og bygherren har svaret på hvert enkelt punkt.

Et punkt er, at huset ikke er i samme stil som andre tre- og firelængede) ejendomme i området. Hertil skriver bygherren bl.a., at området huser mange forskellige typer af bygninger, og der findes mange historiske landejendomme med udtryk som det ansøgte.

En anden klage er over de store vinduer mod havet. Hertil svarer bygherren, at vinduerne ikke er synlige noget sted uden for ejendommen. Desuden ses store vinduer naturligt nok også på andre ejendomme i området, herunder en naboejendom og to af klagernes ejendomme.

En tredje klager over, at huset skal have sortglaserede tagsten. men han har ikke læst ansøgningen, hvori der står, at tagstenene skal være sorte engoberede tagsten uden samme glans.

En klager påpeger, at Kystdirektoratet skal høres, men det kan bygherren tilbagevise, da det nye hus vil blive bygget uden for strandbeskyttelseslinjen.

Et par stykker klager over udsigtsgener, men her mener bygherren, at kun de en bliver påvirket og kun i begrænset omfang.