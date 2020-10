Forgæves eftersøgning efter dement kvinde

En frivillig havde trykt kort over området i en radius på tre kilometer fra plejehjemmet, men det er nok tvivlsomt at hun ikke er gået længere.

Tirsdag eftermiddag måtte eftersøgningsholdet, der i mellemtiden var nået op på 30, give fortabt. I mellemtiden tog politiet over, og de begyndte at søge i Kirkeskoven og ved Rosenfeldt Skov.

- Vi har fået at vide, at vi ikke må gå derude mere i dag, fordi politiet tager over, siger Karina Steffensen.

Det har ført til, at en mener at have set Vibeke Høien på Ore torsdag ved 18-tiden, mens en anden beretter at have set hende på Masnedø lørdag. Hun har tidligere gået til Masnedø.