Forfatter og historiker kridtede banen op på ny festival

Vordingborg - 27. juni 2021 kl. 05:36 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er meget at opleve i weekenden, hvor Litteratur over Præstø Fjord løber af stablen, men der var ingen tvivl om, at et af de helt store højdepunkter var mødet mellem den populære og højaktuelle forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen og den kendte historiker og tv-vært Kåre Johannessen.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har vundet DR Romanprisen 2021 for den historiske roman »Margrete I«, og de to panelister så mange ligheder og forskelle på hinandens tilgange til historie.

- Du skal fortælle gode historier. Jeg skal fortælle rigtige historier, startede Kåre Johannessen med at opsummere, men understregede samtidig, at han faktisk betragtede forfattere som Anne Lise Marstrand-Jørgensen som langt vigtigere historikere.

Han nævnte en række forskellige historiske skikkelser, som vi i dag nærmest udelukkende kender fra skønlitteraturen. Herunder Richardt 3.

- Vi ved godt, at Shakespeares historie ikke har noget med virkeligheden at gøre, men det er alligevel den, der lever videre. Den vil blive læst om hundrede år. Det vil mine små bøger om Richardt 3 nok ikke. Det håber jeg ikke, lød det tørt fra historikeren.

Opgav flere gange

Anne Lise Marstrand-Jørgensen understregede, at hun som forfatter er afhængig af historikere som Kåre Johannesen, der kan afkode historien, så man som forfatter kan koncentrere sig om at finde ind til menneskene bag de historiske begivenheder. Af samme grund var hendes »Margrete 1«-bog også hele 9 år undervejs, fordi hun havde svært ved at finde historiske kilder om Margrete 1 som person.

- Margrete stod bare som en stenstøtte. Jeg kunne slet ikke komme ind på livet af hende, og derfor opgav jeg også flere gange, før det til sidst lykkedes mig at finde en vej ind, fortalte den prisvindende forfatter, der mødte stor ros fra historikeren.

- Jeg læser ikke så meget historiske romaner selv, for det er blevet ødelagt af mit fag, men jeg har læst den her bog, og den er fantastisk, netop fordi man får følelsen af, at det handler om et rigtigt menneske.

Kønsroller og krig

Undervejs i samtalen mellem forfatteren og historikeren kom de to langt omkring, og de fik diskuteret alt fra kønsroller til krig, og der hvor de to ting er en og samme ting.

Margrete 1 var nemlig en usædvanlig fredelig monark i forhold til sin samtid, men hun var også billedet på, at senere tiders opfattelse af middelalderens kvinder som underkuede er meget unuanceret.

- Kvinder som porcelænsfigurer er et victoriansk påfund. Kvinder havde ikke samme indflydelse, som i dag, men de havde indflydelse. Der fandtes for eksempel kvindelige hærførere i middelalderen. Det er historisk bevist, så tingene er ikke så sort og hvidt, som vi har gået rundt og troet, understregede Kåre Johannesen.

Det skal gentages

Omkring 40 deltagere havde fundet vej til samtalen i haven bag Sweet & Coffee, og blandt de besøgende var Jytte Christiansen fra Præstø og Marianne Dilling fra Kongsted, der havde set frem til at møde forfatteren.

- Jeg har selv læst bogen, og det var meget interessant at høre om, hvordan den blev til. Det er så beundringsværdigt at kunne lave sådan en bog med alt det research, der er lagt i det, og så også kunne skrive det spændende, fortalte Jytte Christiansen.

- Det endte så med at blive til en snak om alt muligt andet end bogen, men det var også fint, tilføjede hun.

- Det var lige ved at blive til en krig mellem de to, men det blev da heldigvis stoppet, lød det fra Marianne Dilling med hensyn til kønsrolledebatten, hvor de to oplægsholdere tydeligvis ikke var helt enige.

- Men det var også sjovt med den dynamik, der var i deres samtale. Man følte sig godt underholdt, tilføjede Jytte Christiansen.

De to tilskuere har været med på enkelte andre af festivalens arrangementer, og de har kun rosende ord til overs for programmet.

- Det er så flot et initiativ. Det er bare ærgerligt, at det ikke er lykkedes at få det ud over rampen, så der kunne være kommet nogen flere, fortalte Jytte Christiansen, der håber på, at arrangørerne har mod på at gentage det næste år.

- Jeg møder i hvert fald op næste år.

Festivalen fortsætter søndag med en række flere arrangementer. Se hele programmet på www.litteraturvedpraestoefjord.dk/

