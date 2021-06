Se billedserie Højt humør på havnen i Præstø. Fra venstre ses Thorbjørn Kolbo (S), Kenneth Andersen (S), Peter Ole Sørensen (V), Karina Fromberg (V) og Poul A. Larsen (S). Foto: J.C. Borre Larsen

Foreninger fik besøg af politikere

Vordingborg - 01. juni 2021 kl. 22:05 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Når udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (KIF) mødes, er der et fast punkt på dagsordenen: Historietime med Poul A. Larsen.

Sådan har det været siden den snart 71-årige veteran i efteråret kom i KIF-udvalget som et resultat af, at han overlod posten som gruppeformand for Socialdemokratiet til Brit Skovgaard, som så fik hans plads i økonomiudvalget og han hendes i kulturudvalget. Og se, det er jo noget at en kapacitet at få med om bord. Poul A. Larsen har i over 30 år været med i kommunalpolitik, og så hober historierne sig jo op, hvilket bliver de øvrige politikeres lod at lægge øre til. Det gør de nu også gerne. Man fornemmer en afslappet stemning- også selvom det er valgår - mellem udvalgets tre socialdemokrater, Thorbjørn Kolbo (formand), Kenneth Andersen og Poul A. Larsen og Venstre-folkene Karina Fromberg og Peter Ole Sørensen.

Bingo-vært Tirsdag var kvintetten med embedsfolk fra kulturafdelingen på den årlige bustur for at besøge en række af kommunens foreninger.

Først stop på turen var Pavillon K, det tidligere medborgerhus i Kirkeskoven, Vordingborg, hvor Gitte Nielsen og Maria Westh Hage fra foreningen Pavillon K bød på en rundvisning. Her var Poul A. Larsen i sit es. På førstesalen, hvor der i dag er kontorlokaler, kunne han fortælle, at det var her, at Radio Valde havde studie. Og at han var med til at lave radio-bingo, en efter egne ord bragende succes, som i det første år omsatte for to millioner kroner. Den store sal med tilhørende scene i stueplan lejer Pavillon K ud til teaterkompagnier. Og som tidligere medlem af Vordingborg Amatørscene, der blandt andet lavede John Mogensen-kabareter, kan Poul A. Larsen huske noget om, at der muligvis gemmer sig en scene under scenen. Hvem ved, hvis der er noget om snakken, så kan teaterfolkene få nye muligheder.

Adidas er sagen Med i bussen er også sekretærfuldmægtig Lone Larsen, der lørdag løber sit 30. maratonløb.

Det kan Thorbjørn Kolbo og Kenneth Andersen ikke prale af. Til gengæld fejler deres outfit ikke noget. Begge er mødt op i hvide sportssko fra Adidas med blå og røde striber. Det er da også Kenneth Andersen, der efter at have indtaget kaffe og kage hos Teatret Cantabile 2, målrettet går forrest op ad de mange trapper til 3. sal på en del af det tidligere psykiatriske hospital, hvor det lokale egnsteater har øvelokale. Meldingen fra Cantabile 2 er i øvrigt, at de trods corona forventer at afvikle en »normal« Waves-festival i august.

Om turen Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besøger en gang om året en række af kommunens foreninger. Denne gang gik turen til Pavillon K og Cantabile 2 i Vordingborg, Ørslev Forsamlingshus, Traditionelt Håndværk, Præstø, Gymnastikforeningen Præstø Fjord og Liselund Laboratorium, Magleby.

Udvalget består af formand Thorbjørn Kolbo (S), næstformand Karina Fromberg (V), Poul A. Larsen (S), Kenneth Andersen (S) og Peter Ole Sørensen (V).

De var også med på turen: Direktør for Kultur og Fritid Jan Michelsen, chef for Kultur og Fritid Jesper Kjærulff, sekretærfuldmægtig Lone Larsen og foreningskonsulent Charlotte Voldby Jørgensen. Fra Vordingborg triller vi videre til Ørslev Egnshus, der har erstattet det gamle nedrevne forsamlingshus. Her har egnshusets bestyrelsesformand, Mette Holm Hansen, dækket op til 37, som i aften kommer til »Folkecafé, som er fællesspisning med med »helt-nede-på-jorden-mad« til fornuftige penge. Egnshuset har i 2020 haft 130 bookinger af lokaler til foreninger og privatpersoner. Vel ikke så dårligt i et coronaår, der lagde en dæmper på mange festligheder. I efteråret melder egnshuset alt optaget. Faktisk går det så godt med udlejningen, at naboerne klager over støj, men det problem skal ifølge formanden nok blive løst.

Hver forening har en 30 minutter til at fortælle om deres projekt eller til at fremme en konkret sag over for politikerne. Tiden løber hurtigt, når der både skal drikkes kaffe, spises blødt brød og vises rundt. Derfor holder kulturchef Jesper Kjærulff i baggrunden skarpt øje med tiden. Som en anden håndbolddommer sender han to strittende pegefingre i vejret til Thorbjørn Kolbo som tegn på to minutter til afgang.

Af samme årsag ankommer delegationen planmæssigt til havnen i Præstø, hvor Foreningen for Traditionelt Håndværk venter.

Her skal Stefan Preusche og Peter Rasmussen formidle bevaringsværdigt håndværk ved blandt andet at bygge joller. Det vil de allerhelst gøre i Støberihallerne, men når nu der skal være borgerservice og bibliotek er en del af den store hal ved siden af Pakhus8 en god løsning. På havnen bliver man automatisk en del af det maritime miljø, og det kan muligvis tiltrække turister.

Opbakning til nyt anlæg Ved Multicentret i Præstø, der er sidste stop, inden Sjællandske hopper af bussen, står Tina Ørum Hansen med skitsetegninger under armen.

Det er planerne for Gymnastikforeningen Præstø Fjords nye udendørs træningsanlæg til 1,5 millioner kroner. Gymnastikforeningens formand har søgt kommunen om 500.000 kroner fra puljen med matchmidler. Efter besøget vendte politikerne tommelfingeren op, så gymnastikforeningen kan nu gå i gang med at søge større fonde, velvidende, at kommunen er klar med en halv million kroner, såfremt foreningen realiserer projektet.