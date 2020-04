Kulturlivet er et af de mange områder, som er hårdt ramt af coronakrisen. Nu får de mange frivillige foreninger en hjælpende hånd fra kommunen. Billedet viser opera på Slotstorvet i Vordingborg med Musikforeningen Cæcilia som arrangør. Pressefoto

Foreninger får lov til at beholde tilskud

Vordingborg - 02. april 2020

Der er ingen foreninger eller aftenskoler, som skal bekymre sig om deres tilskud og point. Det skal de store kulturinstitutioner heller ikke, da de er en del af Vordingborg Kommunes DNA, lyder det i en en pressemeddelelse fra kommunen.

Her vil man strække sig langt for at hjælpe og sikre aftenskolerne og foreningerne de bedst mulige vilkår, når coronakrisen er overstået.

- Vi er 100 procent indforstået med, at foreningerne, kulturinstitutionerne, vores spillesteder og aftenskolerne i Vordingborg Kommune ikke kan afholde alle de aktiviteter, som de tidligere har oplyst at de vil, og som danner baggrund for deres tilskud og pointoptjening,. siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt og fritid, Thorbjørn Kolbo (S).

- I Udvalget er vi generelt meget imponeret over den tilgang alle vores frivillige har igennem hele året, hvor meget de løfter, og hvor meget de får til at ske. Derfor er det så vigtigt for os at understrege, at ingen behøver være bekymret for om de skal tilbagebetale midler, fordi coronakrisens forhinder deres aktiviteter, arrangementer og gode initiativer. Vi opfordrer dem der har fået tilskud til, såfremt det er muligt, at bruge midlerne til at komme fornuftigt i gang efter coronakrisen, lyder det endvidere fra Thorbjørn Kolbo.

Normalt beregnes det kommende års tilskud på baggrund af det sidste års aktiviteter; og da coronakrisen forhindrer gennemførelse af planlagte aktiviteter, kunne foreninger og aftenskoler se ind i en sæson 2021 med langt færre midler i tilskud.

Men det bliver ikke tilfældet. For at tilgodese de mange frivillige ildsjæle der er med til at skabe Vordingborg Kommunes signatur, som en kommune med et aktivt og blomstrende forenings-, kunst-, og kulturliv har Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttet, at tilskuddene beregnes ud fra oplysningerne for 2019.