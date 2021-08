Se billedserie 11-årige Aurora var ret vild med at skyde med bue og pil, og lillesøster Emmelie var også ret skrap til det, så det var en stolt far, Allan Howard Christiansen, der kunne se til, da pigerne prøvede sig frem hos Vordingborg Bueskyttelaug.

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger bød sig til i Barmosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger bød sig til i Barmosen

Vordingborg - 14. august 2021 kl. 15:05 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Borgmester Mikael Smed (S) havde meldt afbud i sidste øjeblik, så det blev partifællen Kenneth Andersen, medlem af kultur-, idræts- og fritidsudvalget, der åbnede ballet da en stribe foreninger lørdag holdt fælles åbent hus ved Mosegården i Barmosen.

Området, der er karakteriseret ved åbne vidder og høje jordvolde, er en del af Vordingborg Kommunes fritidstilbud til foreningslivet - i det her tilfælde mest de foreninger, der kræver godt med plads og langt til naboerne.

- Velkommen til det her unikke område. Vi er så priviligerede i vores kommune, at der faktisk ikke er ret mange andre steder i landet, hvor man har sådan et foreningsfællesskab. Det her sted rummer alle de ting, der gør foreningslivet stærkt, og der er mange brugere, der hver dag har fornøjelse af området her, sagde han blandt andet ved arrangementet, der åbnede en halv times tid før med musik ved Skt. Jørgens Garde.

Else Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Miljø- og Klimaudvalget, fik også lov at sige et par ord om, hvordan området er blevet integreret - og udviklet - med kommunens jordbank, hvor entreprenører siden 2016 har kunnet aflevere overskudsjord i stedet for at køre det til depot langt fra kommunen. En ordning, der skaber en synergieffekt med foreningerne i området, som blandt andet har kunnet bruge jorden til at bygge nye jordvolde omkring de mest larmende aktiviteter.

Foreningerne repræsenteret ved dagens åbent hus var Vordingborg Motocross Klub, Vordingborg Bueskyttelaug, Sydsjællands Automobil Klub, Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforening, VAF Skytteforening og hundeforeningen DCH Vordingborg, og her var de frivillige også mere end klar til at byde velkommen til udefrakommende nysgerrige - og måske nye medlemmer.

Hos DCH Vordingborg havde formand Harriet Krusborg Andersen dog ikke på forhånd store forventninger til lige det med de nye medlemmer:

- Vi har prøvet at holde åbent hus før, og det er så få, der kommer. Men vi stiller selvfølgelig gerne op og viser vores gode vilje, når nu kommunen har lagt så meget arbejde i at promovere det. Men det er som regel ikke på den måde, vi tiltrækker nye medlemmer, så vi forventer ikke noget, sagde hun, som dog ikke desto mindre havde nogle nye potentielle »kunder« i butikken i form af venindeparret Lena Andreasen og Tina Hoppe med hundene Azazel og Aya. De prøvede kræfter med lydighedsrallybanen - en disciplin, som var helt ny for i hvert fald Lena Andreasen og Azazel:

- Vi har gået meget til jagttræning, men jeg bruger ham ikke så meget til jagt længere, så jeg tænkte, vi måske skulle prøve noget nyt, sagde hun.

Lidt derfra var Allan Howard Christiansen dukket op ved bueskytternes bane sammen med døtrene Aurora på 11 år og Emmelie på syv år, og mens Allan Howard Christiansen selv er vant til masser af aktivitet i form af blandt andet road racing og kampsport, så var døtrene helt klar på at prøve noget nyt.

- Jeg har kun prøvet med en plasticbue derhjemme før, og det var jeg ikke ret god til. Men det her er sjovt, og ikke for at prale, så synes jeg, jeg var ret god, sagde Aurora, da hun var færdig med sin tur - og tog det med godt humør, da hun straks efter måtte se sig slået af lillesøster Emmelie, der ramte skiven i sit første forsøg.

Også hos bueskytterne var der altså potentiale for nye medlemmer, og hos Vordingborg Moto Cross Klub håbede medarrangør Tina Egtved, at hun og resten af klubben sidst på dagen også havde fået gjort hoserne grønne.

- Vi er her for at vise os frem - og for at vise, at vi er mere end bare motocross, vi er for eksempel også atv'er og elektriske crossmaskiner. Det kan godt være svært at gøre opmærksom på vores eksistens - også fordi, vi ligger helt herude og mange faktisk ikke ved, at vi ligger her. Men vi har noget for både unge og ældre med lidt fart i blodet, sagde hun.

Og fart i blodet var der også hos fire-årige Theo og seks-årige Malthe, som sammen med deres mor, Katja Demborg, lagde vejen forbi åbent hus arrangementet for at kigge nærmere på udbuddet af fritidsaktiviteter for to i den størrelse.

- De går i forvejen til fodbold og svømning, men de er jo drenge og kan godt lide lidt ræs - og så er de faktisk også tossede med hunde, så det passer jo fint, sagde Katja Denborg, der dog ikke var helt sikker på, at hun var klar til, at drengene fandt sig en ny fritidsinteresse lige her og nu.

- Jeg er lidt en pyldremor, så det med atv'er og den slags skal nok ikke være lige nu, grinte hun.