Se billedserie Boligerne skal tilpasses det naturlige landskab i området, lyder det i oplægget, der blev præsenteret for poltiikerne på et temamøde. Illustration fra oplægget: Concept ApS

Send til din ven. X Artiklen: Forening langer ud efter kommune: Proces præget af lusk og lukkethed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forening langer ud efter kommune: Proces præget af lusk og lukkethed

Vordingborg - 03. juli 2021 kl. 10:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der er alt for meget hemmelighedskræmmeri og lukkethed omkring ferieparkprojektet ved Hjelm Bugt, og det er ikke blevet bedre, siden Vordingborg Kommune genoptog behandlingen af sagen, da man i begyndelsen af juni modtog et nyt forslag til lokalplan for investor John Bengt Møller og hans rådgivere.

Det mener foreningen Hjelm Bugts Venner, der under overskriften »Lusk og lukkethed om ferieprojekt på Møn« har udsendt en pressemeddelelse, hvor man kritiserer Vordingborg Kommune på flere konkrete punkter.

Først og fremmest henviser man til den politiske aftale, som et flertal af partierne i kommunalbestyrelsen indgik i maj, og hvor man fastslog, at man fra kommunens side højst ville sige ja til en feriepark på 200 enheder.

- Men den aftale er ikke offentliggjort noget sted, og man kan kun få den fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne selv, hvor der så også er tvivl om, hvorvidt det er den endelige udgave, siger Hjelm Bugts Venner, Jesper Karup, der også kritiserer, at han og foreningen ikke har kunnet få noget svar på, hvad der regnes for »en enhed« i aftalen.

Hvad blev det sagt på møde med investor?

Efter at den nyeste ansøgning/forslag til lokalplan blev indsendt, blev der desuden holdt et møde mellem parterne den 3. juni. Her deltog blandt andre John Bengt Møller, hans rådgivere, borgmester Mikael Smed, kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og udviklingsdirektør Jan Michelsen - men hvad der nærmere bestemt blev sagt på mødet, kan offentligheden ikke få indblik i, for der er ikke lavet et egengtligt referat. Blot et kortfattet mødenotat, hvoraf det fremgår, at den politiske aftale blev drøftet, at ansøger nu vil tilpasse sit projekt til de 200 enheder, og at et udkast til projektet skulle præsenteres for kommunalbestyrelsen på et møde den 24. juni.

Det skete også, på et temamøde inden det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien, men heller ikke denne præsentation kunne Jesper Karup finde noget om på kommunens hjemmeside, da han umiddelbart efter søgte på det.

Præsentationen ligger imidlertid nu på hjemmesiden, hvilket Jesper Karup glæder sig over:

- Men så er det da underligt, at jeg fik at vide af en medarbejder i kommunen, at det ikke ville blive lagt ud, da præsentationen fandt sted på et lukket møde, konstaterer han.

Samlet set finder han og foreningen det kritisabelt, at man fra Vordingborg Kommunes side ikke gør mere ud af at inddrage borgerne i processen, som han mener mere bærer præg af et forsøg på at holde modstanderne af projektet i ave.

- Processen er ikke udtryk for den borgerinddragelse og det nærdemokrati, som Vordingborg Kommune ellers bekender sig til. Det tyder mere på, at man forsøger at berolige skeptiske borgere og politikere op til kommunalvalget, mens der bag lukkede døre indgås aftaler og forståelser om et langt større projekt, end kommuneplanen tillader, siger han.

Derfor opfordrer foreningen nu borgmester Mikael Smed til at forklare den politiske aftale i detaljer, herunder hvad der menes med »en enhed«, og om man har gjort sig tanker om senere at tillade endnu flere end de 200, der nu er lagt op til.

Opfordringen lyder også på at offentliggøre et egentligt referat fra mødet den 3. juni.

Sjællandske har spurgt borgmester Mikael Smed om en kommentar til kritikken, men i sin ferie henviser han i stedet til viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen.

Fra hende lyder det, at der ikke har været nogen politisk hensigt om at holde processen omkring ferieparken lukket, men hvis det er den fornemmelse, Hjelm Bugts Venner sidder tilbage med, så er det den oplevelse, foreningen har haft - og det bliver politikerne og Vordingborg Kommune nødt til at tage alvorligt.

- Vi bliver nødt til at tale om, hvordan vi gør det mere åbent, siger hun.

Og det er ikke det eneste emne, som politikerne efter hendes mening må tage op, når sommerferien er overstået, for hun er enig med Jesper Karup i, at der mangler en definition på, hvad politikerne mener med de 200 »enheder«, der bliver lagt som en grænse i den politiske aftale, der er indgået om sagen.

- Det irriterer faktisk også mig rigtig meget nu, at vi ikke fik defineret det. Mest for min egen regning, fordi der nu kan sættes spørgsmålstegn ved, hvad vi egentlig mener med det. Og hvor meget er den aftale egentlig værd, når vi ikke har defineret, hvad en enhed er, siger hun.

På mødet den 24. juni, hvor nogle af rådgiverne bag ferieparken fremlagde det foreløbige udkast til projektet, blev der faktisk spurgt ind til det spørgsmål. Deltagere i mødet ville gerne vide, hvilke forventninger man fra ferieparkens side har til antal overnattende gæster nu med de »200 enheder« i forhold til tidligere, hvor der var tale om 500 enheder.

- Men det gled de lidt af på, siger Else-Marie Langballe Sørensen, der derfor nu især ser frem til den VVM-redegørelse, som ferieparkfolkene ventes at indsende til september og som blandt andet vil indeholde en vurdering af infrastrukturen, og hvad den kan holde til.

- Jeg er spændt på at se, om det kan bære. Jeg synes, det er godt, at vi har lagt en afgrænsning, og vi går ikke med luft i baghovedet og tænker, at man bare kan udvide senere, siger Else Marie Langballe Sørensen, der på Jesper Karups andre kritikpunkter - manglende referat af mødet den 3. juni og manglende offentliggørelse af den politiske aftale læner sig op af kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune.

- Der kan laves mange politiske aftaler, uden at de kommer til at ligge på kommunens hjemmeside, og her er der tale om en tilkendegivelse, som bliver meldt ud, uden at den har været politisk behandlet, så det er helt naturligt, siger han.

Lau Svendsen-Tune melder også fra på kritikken af det ikke eksisterende referat fra den 3. juni. Her er det nok med et mødenotat, som det der foreligger, der blot beskriver, hvad man rent faktisk har aftalt på mødet, lyder det.