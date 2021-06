Havnen i Kalvehave er et populært mødested for de lokale borgere. Det samme er Den Gule Stald i baggrunden. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forening frygter salg af populært kultursted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forening frygter salg af populært kultursted

Vordingborg - 08. juni 2021 kl. 18:54 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

De lokale politikere må komme ind i kampen, så den Den Gule Stald ikke ryger på andre hænder.

Det mener Thomas Finke, der er formand for foreningen bag det lokale samlingssted og kulturhus på havnen i Kalvehave.

- Vi risikerer, at bygningen bliver solgt hen over hovedet på os som en Lindholm-pakke, siger Thomas Finke.

Lejekontrakt udløber Det er Bygningsstyrelsen, som ejer øen Lindholm, Den Gule Stald og et par andre bygninger på Kalvehave Havn, som bliver brugt til garage, opholdsrum og værksted.

Vordingborg Kommune lejer Den Gule Stald og har siden 2012 stillet bygningen til rådighed for borgere og foreninger i Kalvehave. Kommunens lejekontrakt med Den Gule Stald udløber til næste år. Derfor efterlyse Thomas Finke »politisk initiativ« ikke mindst set i lyset af blå bloks fornyede ønske om at gøre Lindhold til udrejsecenter for blandt andre udviste kriminelle udlændinge.

- En almindelig forening som os kan ikke råbe Bygningsstyrelsen op. Det skal vores lokale politikere, siger Thomas Finke.

Den Gule Stald har gennem årene fået flere arrangementer i kalenderen. Musik, teater, foredrag, fester og fejring af helligdage er nogle af de ting, der foregår i Den Gule Stald.

- Det er det sidste kultur- og mødested i Kalvehave, siger Thomas Finke og fortsætter:

- Vi mangler en klar tilkendegivelse fra kommunen, om at vi kan få lov til at beholde Den Gule Stald, men vi bliver spist af med, at vi ikke skal være nervøse. Men det er vi altså.

Med ved bordet Borgmester Mikael Smed (S) er bekendt med, at borgerne i Kalvehave er bange for at miste deres elskede kulturhus.

- Jeg kan ikke fjerne nervøsiteten for et udrejsecenter, men jeg kan fjerne nervøsiteten for et salg hen over hovedet. Vi er i dialog med Bygningsstyrelsen, og vi er blevet lovet, at vi bliver inviteret, så snart man ved, hvad der skal ske med Lindholm, siger Mikael Smed.

DTU er færdige med at desinficere Lindholm for virus, og nu skal øen ifølge Bygningsstyrelsens pressechef, Carsten Engedal, »dampe af« indtil 1. oktober, hvorefter det lille stykke land tre kilometer ude i Stege Bugt er klar til aflevering.

- Vi må se, hvad der skal ske til den tid, siger Carsten Engedal.