De tre røde felter viser de statslige naturområder, hvor Miljø- og Fødevareministeriet vil lave nye p-pladser væk fra vandet og have gjort det forbudt at køre med bil.

Forbud mod biler skal sikre naturperler

Vordingborg - 25. maj 2020

Ungdomsfester med musik fra bagsmækken. Autocampere og grill, der bliver rullet frem og som forstyrer naturen og dyrelivet.

I Miljø- og Fødevareministeriet er man trætte af de mange mennesker, der ikke passer ordentlig på statens naturområder og i stedet udnytter områderne til at kunne feste uforstyrret.

På Østmøn går det blandt andet ud over Busene Have, Mandemarke Haver og Hundevæng Overdrev.

I et forsøg på at få dæmmet op for problemet vil Miljø- og Fødevareministeriet derfor nu have forbud mod bilkørsel på de tre statslige naturområder.

I stedet for at man kan køre ind på naturområderne i bil og parkere nede ved stranden, så vil ministeriet etablere nye parkeringspladser ved indgangene til naturområderne. Derefter vil der blive lukket for kørende trafik, så besøgende fremover kun kan gå eller cykle ind i naturområderne.

- Med øget turisme har vi de senere år oplevet et meget stort slid på kystnaturen nede i »haverne«, lyder det i et brev fra ministeriet til Vordingborg Kommune, hvor man beder om lov til at få nedlagt vejene i to af de tre naturområder, hvor vejene er kommunale.

- Størstedelen af de besøgende kommer kørende i bil. En del opfører sig som gode naturbrugere, men rigtig mange har en uhensigtsmæssig adfærd med støj, camping og henkastning af affald til stor gene for naturen, for brugerne med god adfærd og ikke mindst for naboerne, lyder det i brevet fra ministeriet.

Ministeriets projekt vil medføre, at cirka 380 meter af Hampelandsvej og cirka 410 meter af Skansevej nedlægges som offentlige kommunale veje.

I Vordingborg Kommune er man meget positive over for ministeriets projekt.

- Det er en fantastisk god idé. Det kan være med til at løfte naturområderne, lyder det fra Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Plan- og Teknik.

Nu mangler kun den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.