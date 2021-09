Politikerne har sørget for, at der kommer en forbindelse fra bagsiden af Støberihallerne over Tubæk Å til en ny parkeringsplads ved Engen. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Forbindelsen til Støberihallerne er sikret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbindelsen til Støberihallerne er sikret

Vordingborg - 22. september 2021 kl. 10:13 Kontakt redaktionen

Præstø: Der er store planer for Støberihallerne i Præstø, som Realdania nu har overtaget og skal til at indrette som et nyt »Byens hus«.

I det tidlige efterår rykker håndværkerne ind på ejendommen og tager første livtag med det projekt, som gøre lokalerne klar til bibliotek, lokalarkiv og borgerservice.

Men planer giver også et øget pres på parkeringspladserne i byen, og derfor har politikerne nu med den nye budgetaftale afsat penge til området omkring Støberihallerne.

Der skal blandt andet etableres 40 p-pladser langs Priesestræde. P-pladsen skal forbindes med Støberihallerne via en sti over engen og en bro over Tubæk å.

Politikerne har afsat sammenlagt lidt over fem millioner til projektet. 2,49 millioner i 2022 og 1,5 millioner i årene 2023 og 2024.

Projektet med den nye bro er udformet, så det tager højde for den planlagte slyngning af Tubæk å. Økonomien i projektet er dog skønnet ud fra, at man har nået at lavet slygningen af åen, før man laver den nye bro. Det er dog endnu uvist, hvorvidt å-slygningen kan gennemføres, da kommunen stadig har en forureningssag kørende hos regionen på grund af den gamle losseplads på engen i Præstø.

Hvis slyngningen ikke udføres inden broprojektet, vil broen skulle spænde over cirka 10 meter og derfor være en væsenlig større konstruktion, og derved også en større udgift. Den nye gangbro over Tubæk Å kan derfor ende med at blive omkring en million kroner dyrere end budgetteret.

Boliger ved bibliotek

Foruden pengene til den nye forbindelse til Støberihallerne, har politikerne også så småt lagt planer for området på Lindevej, hvor det nuværende bibliotek ligger. Parterne i budgetforliget er enige om, at der skal laves en ny lokalplan, hvor området udvikles til en række beboelsesblokke med ejerlejligheder. Salget af grunden skal være med til at finansiere flytningen af biblioteket. La-c