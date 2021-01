Se billedserie Mange af guldkuglerne i Historisk Botanisk Have var i en forfærdelig stand. Flere af dem var revnede og knækkede, så håndværkerne har måttet fremstille en række helt nye guldmalede trækugler. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forberedelserne til 100 års-fejring er i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forberedelserne til 100 års-fejring er i gang

Vordingborg - 09. januar 2021 kl. 14:29 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Historisk Botanisk Have ved borgterrænet i Vordingborg har i årevis trængt til en kærlig hånd, men nu begynder det at lysne for den trængte have.

Håndværkere er rykket ind og er gået i gang med en større renovering af alle de forskellige bygningsdele i parken.

Tagene på de små røde pavilloner er blevet repareret. Der er kommet ny maling på, og dele af træet er skiftet ud. Rækværket rundt om i parken er også ved at blive sikret med nyt træ flere steder og ny maling.

Flere af guldkuglerne har længe været revnede og ødelagte, så her har håndværkerne måtte lave en række nye kugler, der netop er kommet op.

Allerede i efteråret gik kommunen i gang med at plante nye buksbom, da man konstaterede, at hækkene flere steder var ramt af svampesygdommen »buksbom-grentørre«. I løbet af foråret vil man også forny den store urtesamling og de fire staudebede.

Den helt store renovering skyldes, at Historisk Botanisk Have i år kan fejre 100 år. Haven er tegnet af G.N Brandt, der betegnes som en af Danmarks mest betydningsfulde landskabsarkitekter.

Gennem årene har man markeret havens fødselsdag i forbindelse med sankt hans, og det er også planen i år, fortæller Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune.

- Vi er i gang med at planlægge en fejring i tæt samarbejde med museet. Der er en plan A og en plan B alt efter, hvordan corona-situationen ser ud til den tid, forklarer hun.

- Tanken er, at vi skal have løftet havens niveau, og vi skal have synliggjort den noget mere, fortæller hun.

- Det er jo kun en lille have, når man sammenligner med så mange andre historiske haver rundt om i verdenen, men den er enestående, fordi den ikke er en herregårdshave eller slotshave. Den er anlagt som en have til gavn og glæde for alle. Det gør det til en lille historisk perle, forklarer Lise Hansen Thorsen.

Renoveringen kommer efter flere års debat, hvor lokale borgere har kritiseret kommunen for at forsømme haven. I sidste års budgetforlig erkendte man, at der er skåret for hårdt i områdets budget i de senere år. Der blev derfor afsat seks millioner kroner til en ny pulje, der skal sikre en bedre vedligeholdelse af grønne områder, og en del af de penge blev øremærket den historiske have.

Det har også været på banen, at en forening af frivillige ildsjæle kunne overtage pasningen af haven, efter inspiration fra Middelalderhaven i Stege.

Den model arbejder man stadig på, forklarer Lise Hansen Thorsen.

- Folk har vist interesse for det, så det kigger vi nærmere på, men i øjeblikket er alt fokus på fejringen af haven, så inddragelsen af de frivillige kommer nok først senere på året, forklarer hun.