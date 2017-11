Send til din ven. X Artiklen: Forældrepar fængslet igen for en lang række hjemmerøveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældrepar fængslet igen for en lang række hjemmerøveri

Vordingborg - 21. november 2017 kl. 12:51 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand og en kvinde på henholdsvis 47 og 50 år blev tirsdag ved retten i Nykøbing Falster varetægtsfængslet, sigtet for at have deltaget i en række hjemmerøverier, deriblandt det der fandt sted på Klintholm Havnevej den 5. november.

Dermed slutter parret sig til deres tre børn, der blev varetægtsfængslet allerede en uge efter røveriet ved Klintholm Havn. De tre børn i alderen 17, 19 og 22 år blev varetægtsfængslet den 13. november for røveriet på Klintholm Havnevej og et hjemmerøveri i Hvidovre, hvor en af dem blev taget på fersk gerning, men ved grundlovsforhøret med forældrene tirsdag formiddag krævede anklageren fængsling for i alt fem hjemmerøverier. Fængslingen, der løber frem til 5. december, gælder dog kun de fire af forholdene, da dommeren ikke mente, at betingelserne var opfyldt for at varetægtsfængsle for det femte forhold.

Det er anden gang, at forældrene bliver fremstillet for de pågældende hjemmerøverier, da de også blev fremstillet i retten den 13. november sammen med sønnerne. Dengang førte grundlovsforhøret til, at alle fem blev varetægtsfængslet frem til den 5. december, men efterfølgende gik en kendelse i landsretten imod varetægtsfængslingen af forældrene.

Efterfølgende har politiet efterforsket sagen videre og gennemført flere ransagninger, og det førte altså til, at forældrene igen blev anholdt.

Da de blev fremstillet i retten tirsdag var det med bistand fra en serbokroatisk tolk, der efter en indledende samtale med parret begyndte at forklare i retten, at de var blevet anholdt dagen før grundlovsforhøret, tilsyneladende da de selv mødte op på politistationen i Nykøbing F. for at spørge til deres sønner. Dommeren lagde dog hurtigt låg på disse udtalelser, og efter oplæsning af de fem sigtelser blev dørene lukket for resten af grundlovsforhøret, da anklagemyndigheden mener, at der stadig er mindst én medgerningsmand på fri fod.