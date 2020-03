Gymnasterne plejer at imponere de op mod 2000 besøgende til forårsopvisningen i VU-hallen, men i år er det aflyst. Foto: Poul Poulsen

Forårsopvisning er aflyst

Vordingborg - 06. marts 2020

Havde man regnet med at skulle en tur forbi VU-hallen for at opleve dygtige gymnaster i alle aldre udfolde sig på gulvet, så kan man godt blive hjemme på sofaen.

Der var ellers tilmeldt hele 1975 gymnaster til den traditionsrige forårsopvisning, der hvert år samler gymnaster fra hele Sydsjælland og Lolland-Falster. Men nu er opvisningen i 11. time blevet aflyst.

- DGI Storstrømmen støtter aktivt op om myndighedernes tiltag i forhold til at inddæmme smitte med Covid-19, også kaldet Corona-virus. Det betyder, at alle DGI's idrætsarrangementer og stævner, hvor der er over 1000 tilstede, aflyses, lød meldingen fra DGI fredag eftermiddag.

- Det betyder desværre, at vi er nødt til at aflyse de fire gymnastikforårsopvisninger, der skulle have fundet sted i Vordingborg og Maribo denne weekend lørdag 7. og søndag 8. marts, oplyser DGI.

- Vi er naturligvis enormt kede af at aflyse opvisningerne, da vi har glædet os meget til at fylde hallerne med dygtige gymnaster og glade tilskuere, lyder det videre.

Ind til videre er der ikke truffet nogen beslutninger i forhold til hvor vidt opvisningerne på Møn næste weekend skal gennemføres, ligesom også opvisningerne i Næstved og i Faxe afventer situationen.

50 frivillige har været med til at forberede gymnastikopvisningen i Vordingborg, og man var allerede fredag morgen gået i gang med at gøre hallen klar til weekendens strabadser, men efter få timer fik de frivillige besked på at pakke sammen igen, da statsminister Mette Frederiksen kom med sin opfordring til at aflyse større forsamlinger.

DGI Storstrømmen vil nu undersøge, om opvisninger kan afholdes på et senere tidspunkt. Det er dog et stort set up, der ligger bag arrangementet, og det er derfor tvivlsomt, om det kan rykkes til en ny dato.