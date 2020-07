Foto: Per Christensen

Teater Borderlines teaterstykke handler om, hvordan man passer bedst muligt på de børn, der kommer fra familier, hvor en forældre er misbruger. Nu skal teaterstykket på turné i blandt andet Vordingborg. Foto: Per Christensen.

Fond hjælper lokale med trygheden

Nye redningsveste, et teaterstykke til børn om alkoholmisbrug og kor for KOL-patienter er blot nogle af de projekter, der nu får en økonomisk håndsrækning af TrygFonden.

TrygFondens regionale råd har netop uddelt 7,4 millioner kroner til en række projekter, der skal sørge for større tryghed rundt om på Sjælland og øerne.

Teater om misbrug

Trivsel er også et vigtigt emne for TrygFonden, og derfor har fonden afsat sammenlagt over tre millioner kroner til projekter, der skal styrke trivslen hos både børn og voksne.