Komiteéen bag købstadsjubilæet i Stege præsenterede for små to uger siden programmet for festlighederne, og nu kan man også lune sig i visheden om, at Fanefjord Sparekasses Fond støtter med 300.000 kroner. Foto: Claus Vilhelmsen

Fond giver 300.000 til købstadsjubilæum

Resultatet blev 300.000 kroner til købstadsjubilæet, som dermed er sikret halvdelen af det beløb, som komitéen selv skal rejse, for at et lovet bidrag fra Vordingborg Kommune på 600.000 kroner bliver udløst. Og det bliver en kærkommen håndsrækning til det samlede budget, som er anslået til at ligge på halvanden til to millioner kroner.