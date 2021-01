Se billedserie Michael Larsen, Carsten Nøhr og Kathrine Olldag fra Radikale Venstre på valgnatten i 2017. Michael Larsen løb med partiets enlige mandat, mens Kathrine Olldag blev førstesuppleant til kommunalbestyrelsen. Foto: Poul Poulsen

Folketingsmedlem stiller op til kommunalvalget

25. januar 2021

Der er både nye og gammelkendte navne på listen, når Radikale Venstre går til kommunalvalg i november. Plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (R) er allerede valgt som spidskandidat og får selskab af otte andre navne.

Den største nyhed på listen er, at folketingsmedlem Kathrine Olldag (R) stiller op igen.

- Jeg er utroligt glad for at blive en del af det lokale hold til kommunalvalget, fordi jeg brænder ligeså meget for lokalpolitik som for landspolitik, siger Kathrine Olldag.

- Jeg er ordfører for både kommuner og landdistrikter, så jeg kender vores udfordringer her i kommunen, både når det handler om børn, ældre, klima, miljø og økonomi, fortsætter hun.

Kathrine Olldag og Michael Larsen har haft et tæt samarbejde siden seneste valg. Han har arbejdet på at få Kathrine Olldag med på listen igen.

- Hun er lige så optaget af de lokale dagsordener, som jeg er. Det er generelt kendetegnende for holdet, der aldrig nogensinde har været så stærkt som denne gang. Det betyder, at der er gode chancer for, at vi også i næste valgperiode kan fortsætte med at præge den gode udvikling, Vordingborg Kommune er inde i, med tydelige radikale aftryk, siger han.

Et af de nye navne på listen er 24-årige Patrick Rasmussen, der lige er blevet færdig som datamatiker. Han glæder sig til sin første valgkamp.

- Hele samfundet skal kunne spejle sig i de kandidater, der er at vælge i mellem på listerne. Det er vigtigt, at jeg er med til at samle stafetten op for de kommende generationers ansvar. Og så synes jeg, at Radikale Venstre har de rigtige løsninger på virkelighedens problemer. Derfor meldte jeg mig ind og glæder mig til valgkampen, siger han.

Ifølge formand Vibeke Grønbæk betyder udmeldingen, at kommunalvalgkampen nu for alvor er skudt i gang hos Radikale Venstre.

De øvrige opstillede er Patricia Rabjerg, Lars Bakke Olsen, Carsten Nøhr Larsen, Jan Hershøj, Vibeke Grønbæk og Klaus da Cunha.