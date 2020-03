Mandag blev der taget første spadestik til den nye folkepark på de gamle fodboldbaner i Jungshoved By. Til venstres ses Jørgen Svendsen fra lokalrådet, der opfordrer frivillige til at melde sig på banen, så man kan nå helt i mål med folkepark-projektet.Foto: Lars Christensen

Folkeparken søger frivillige og sponsorer

Det bliver entreprenør Lars Gregersen fra Mern, der skal stå for det meste af arbejdet med at få skabt den nye Jungshoved Folkepark på halvøens gamle stadion.

Men hvis alle drømmene for folkeparken skal blive til noget, er der også brug for frivillige hjælpere og sponsorere, lyder meldingen fra Jungshoved Lokalråd.

Der er blandt andet brug for frivillige til at plante cirka 30 æbletræer fra Oremandsgaard. Der skal også fældes otte popler i den lange række af træer, der danner skel ud mod markerne. De fældede træer skal skæres op og placeres som stubbe på en stubbesti rundt i parken. De fældede popler skulle også gerne give en del kvas, der skal bruges til at lave en række kvashegn rundt i parken. Folk opfordres også til at komme med kvas fra deres egne haver.