Fodboldbanerne i Jungshoved By skal nu forvandles til en ny folkepark med plads til leg og hygge. I midten ses den nye kombinerede kælkebakke og amfiteater ved siden af en ny og mindre fodboldbane. Illustration: Vordingborg Kommune

Folkepark er klar til første spadestik på fodboldbanerne

Inden længe går arbejdet i gang med at forvandle det gamle stadion i Jungshoved by til en ny blomstrende folkepark.

Efter lukningen af Jungshoved IF har fodboldbanerne i Jungshoved By længe stået urørt hen, men nu bliver området omdannet til en park, som både unge og ældre skal have glæde af.