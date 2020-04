Bestyrelsen for Folkemøde Møn går i tænkeboksen for at finde idéer til andre arrangementer som erstatning for det nu aflyste folkemøde i august. Arkivfoto: Thomas Olsen

Folkemødeformand: Det er simpelthen så ærgerligt

Vordingborg - 07. april 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Susan Thydal satte sig i november igen på posten som formand for Folkemøde Møn, og hvis der var én ting, hun dengang ikke forudså, så var det nok, at hun ville ende med at stå i spidsen for et aflyst folkemøde. Men det er det, der nu er sket, med regeringens forbud mod store forsamlingen til og med august.

- Det er absolut ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle være. Det er simpelthen så ærgerligt. Vi har jo gået med tilbageholdt åndedræt og forsøgt at holde modet oppe, men efter pressemødet mandag var der jo ingen tvivl længere. På den anden side, så har vi da fået vished nu, siger hun.

Folkemøde Møn, der var planlagt til den 28. og 29. august, var hurtigt ude med at sende en pressemeddelse ud om aflysningen. Det skete, efter at bestyrelsen mandag aften holdt et telefonisk møde, hvor man tog bestik af situationen.

- Tanken blev da vendt, om vi ikke bare kunne udskyde mødet en uge, men nej, det kan vi ikke: For det første bør vi vise respekt overfor de mange andre arrangementer, der nu også må aflyses - og for det andet er der ingen af os, der ved, hvordan verden ser ud efter 1. september, siger Susan Thydal.

Folkemøde Møn skal nu i gang med hele logistikken bag en aflysning, som blandt andet betyder, at alle dem, der allerede har betalt for stadepladser og debattelte får deres penge refunderet. Samtidig skal folkemødet have undersøgt, hvordan man selv er stillet med hensyn til offentlige tilskud.

- Udmeldingen fra Vordingborg Kommune angående foreninger, der har fået tilskud til arrangementer, der nu ikke kan blive til noget, ser ud til at være, at pengene ikke skal betales tilbage, da kommunen tror på, at foreningerne vil bruge kræfterne på andre aktiviteter eller skyde pengene til næste år, men det skal vi lige have bekræftet, siger Susan Thydal.

Selv går bestyrelsen for Folkemøde Møn også med tanker om at finde alternative aktiviteter til senere på året. Det vil i givet fald så sandsynligvis ske i regi af debatforeningen Folkemøde Møn, som blev til i kølvandet på debatten om Lindholm.

- Det skal vi have set på nu: Om vi kan finde på noget andet, men det er for tidligt at sige noget om det, siger Susan Thydal. leg