Formand for Folkemøde Møn, Erik Harr, er her rykket ind i Kammerrådsgården, som også bliver centrum for en af debatscenerne ved årets folkemøde. Foto: Lene C. Egeberg

Folkemødedebatter rykker ind i baggårdene

Vordingborg - 01. juli 2021 kl. 13:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

I bestyrelsen for Folkemøde Møn har man lurepasset lidt i forhold til meddelelser om, hvad årets to folkemødedage konkret kommer til at indeholde. Ikke for at være unødigt mystiske men ud fra et simpelt forsigtighedsprincip selvfølgelig forårsaget af pandemien.

Men da de sidste tilladelser til tirsdagsmarkederne i Stege endelig faldt på plads sidste onsdag, valgte Folkemøde Møn også, at nu kunne man tage bladet fra munden. Derfor har man lagt en strategi for offentliggørelsen på sociale medier i de kommende uger - men formand Erik Harr er også klar til at melde ud med det, man ved, her og nu.

Det ligger således fast, at det bliver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der fredag åbner ungemødet - som hun i øvrigt også gjorde i 2019, kort tid efter at hun var blevet minister.

Derudover håber folkemødet at kunne byde på et scoop som afslutning på samme dag:

- Vi satser stadig på at få Mette Frederiksen til at komme og lukke ned fredag og på den måde også lægge op til lørdagens møde, siger Erik Harr.

Andre højt profilerede ministre som sundhedsminister Astrid Kragh og udlændingeminister Mathias Tesfaye arbejder man stadig på at få på plads, men en lang række andre navne er nu bekræftet, og blandt fredagens arrangementer kan nævnes disse:

- Fødevareminister Rasmus Prehn (S), Tommy Ahlers (V), Morten Messerschmidt (DF) og Kathrine Olldag (R) er blandt deltagerne i speed-dating med debat om fem forskellige emner af hver 15 minutters varighed.

- Tegneren og klimaforkæmperen Anders Morgenthaler moderer debatten om en bedre verden på Folkemøde Møn med en stribe deltagere.

- Jørgen Bæk Simonsen, tidligere leder af Det Danske Institut i Damaskus, præsenterer resultater af undersøgelser om muslimer i Danmark.

- Krigsreporteren Lasse Ellegaard kommer med sine personlige beretninger om at være krigskorrespondent.

Lørdag kan man blandt andet møde samfundsdebattør og tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic fortælle om sin bog, »Tak for kaffe«, og samme dag optræder også eksempelvis:

- direktør Stina Vrang Elias og hendes mor Nina i en samtale om hippietiden på Møn i 70'erne.

- Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv, sætter sammen med Lilian Mogensen fokus emnet »Kvinder i bestyrelser«.

- Chefredaktør Kathrine Blauenfeldt med flere taler om me too - hvordan kommer vi videre, og hvordan stopper vi sexismen.

- Tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach deltager i debat om Danmarks internationale konventioner - fordel eller ulempe.

Folkemødet kommer vidt omkring med emner denne gang, og man vil i løbet af de to dage kunne også kunne høre debatter og oplæg om efterårets valg til kommuner og regioner, Tysklands kanslervalg, dansk kunstliv og »woke« bølgen, mænds sundhed, EU efter Brexit og corona, unges engagement i politik, den demokratiske debat, religion og meget, meget mere. Drysset ned over denne parade af debatter finder man yderligere navne som udenrigsminister Jeppe Kofod og transportminister samt en stribe politikere fra blå blok så som Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, René Christensen og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, Katarina Ammitzbøll og Naser Khader fra de Konservative og Kenneth Mikkelsen og Sten Knuth fra Venstre.

Erik Harr understreger, at det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre en bredde i debatten - men at man i øvrigt ikke specifikt går efter at have store »stjerner« bare for navnenes skyld.

- Det er ikke et folkemøde præget af topnavne eller enkeltnavne, vi synes mere, at det er bredden, folk skal komme for. Samfund, politik, kultur - vi vil gerne favne de emner, folk er optaget af, siger Erik Harr.

I forhold til sidste folkemøde i Stege i 2019 vil en af dette års større ændringer nok være, at man vil gøre brug af byen på en anden måde. Det medfører, at debatterne denne gang i lang højere grad vil finde sted inde i forskellige baggårde som Kammerrådsgården, biografgården og fængselsgården bag Det Gamle Rådhus.

- Det har vi gjort, dels fordi vi synes, der er nogle meget smukke baggårde, som egner sig godt til debatter, men selvfølgelig også fordi det gør det nemmere at kontrollere antallet af deltagere i forhold til de restriktioner, der måtte være til den tid, siger Erik Harr.

Ambitionsniveauet i forhold til antal deltagere over de to dage er også højt - men usikkert:

- Vi håber på 10.000 gæster per dag, men det er jo også en weekend, hvor mange skal til konfirmationer, der er blevet skubbet - så vi må vente og se, siger Erik Harr.