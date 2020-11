Vibeke Grønbæk er klar til at fungere som konstitueret formand i en periode henover nytåret, hvis det ikke inden da lykkes for Folkemøde Møn at finde en ny formand.

Folkemøde står uden kandidat til formandsposten

Vordingborg - 21. november 2020 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det kan komme til at vare henover jul og nytår, før Folkemøde Møn kan præsentere en ny formand.

Det er i hvert fald den retning, tingene peger i, efter at foreningen bag folkemødet i denne uge holdt repræsentantskabsmøde og sagde farvel til Susan Thydal, der allerede sidste år meddelte, at hun kun ville være formand i ét år.

Men selvom der altså har været god tid til at finde en afløser, er der efter repræsentantskabsmødet ingen oplagte kandidater, fortæller næstformand Vibeke Grønbæk.

- Vi skulle have valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen, men fik kun valgt tre. Nu skal vi så mødes til konstituerende møde på mandag, og det kan være, at en af de tre nye vil påtage sig opgaven, men ellers kan man godt sige, vi står uden kandidater til det, siger hun.

Ingen af de tre har på forhånd givet udtryk for, at de er villige til at sætte sig på posten, og det ligger allerede fast, at ingen af de gamle medlemmer af bestyrelsen er villige til at gøre det. Vibeke Grønbæk er derfor forberedt på, at hun selv må lade sig udpege som konstitueret formand i en overgangsperiode.

- Det kan vi godt køre med henover jul og nytår og ind i januar. Det er vigtigere, at vi gør tingene som et team og ikke tager forhastede beslutninger, siger hun.

Susan Thydal, der inden sin sidste formandsperiode også har besat posten i en tidligere periode, har sammen med tidligere formand Peter Brinch tegnet Folkemøde Møn i en meget aktiv rolle, som har krævet en stor arbejdsindsats. Og det er måske der, hunden ligger begravet, mener Vibeke Grønbæk, der derfor sammen med bestyrelsen skal overveje, hvilken profil formanden skal have fremover.

- Vi skal have defineret, hvilken slags formand vi vil have. Nu har det været en meget arbejdende formand, men måske skal vi i stedet have et stort navn, der kan åbne døre og skrabe penge sammen, siger hun.

Uanset arbejdsbeskrivelsen ser hun ikke sig selv som en mulighed til posten.

- Jeg synes, det er for stort et arbejde. De krav, der har været, har været til en person, der bare kan knokle igennem, og det synes jeg, er for meget, når jeg også er formand for Radikale Venstre i Vordingborg Kommune. Og hvis der skal være tale om en anden slags formand, synes jeg ikke, min profil er stor nok til det, siger hun.

Til gengæld kan Folkemøde Møn glæde sig over, at man med ansættelsen af Jette Lykke som ny koordinator har fået en tovholder med masser af praktisk erfaring. Hun har nemlig blandt andet været med til at arrangere Folkemøde Bornholm de første år, og hun har været med til at starte Madens Folkemøde på Lolland.

- Hun har virkelig nogen gode kvalifikationer, så hende har vi store forventninger til, siger Vibeke Grønbæk, som også mener, at ansættelsen af Jette Lykke kan være med til at gøre formandsposten mere spiselig for en ny person, som kan sætte sig i stolen velvidende, at der er kapable kræfter i ryggen.