Den nye projektleder skal sikre, at næste års folkemøder - som her ungefolkemødet i 2021 - kommer sikkert i havn. Arkivfoto: Jens Wollesen

Folkemøde Møn er gået på jagt efter en ny projektleder

Vordingborg - 30. september 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Jagten er gået ind på at find en ny projektleder, der kan styre næste års Folkemøde Møn i Stege sikkert i havn.

Jette Lykke, der blev ansat i december 2020 og dermed kun nåede at arbejde med det nyligt overståede folkemøde i august i år, har nemlig fået nyt fuldtidsarbejde i House of Møn, og så rækker tiden ikke længere til også at være folkemødets blæksprutte på halv tid.

- Vi har slået stillingen op på Altinget, som når bredt ud, siger Erik Harr, formand for Folkemøde Møns bestyrelse.

Her kan man læse, at folkemødet blandt andet går efter en person, der gerne må have erfaring fra lignende stillinger og før har været med til at afholde større arrangementer, og at det anses som en fordel, hvis man har erfaring i at samarbejde med frivillige.

- Vi ser det også som en fordel, hvis det er én med relation til området, enten på fuld tid eller deltid, siger Erik Harr.

Til gengæld får den nye projektleder ansvaret for, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge og koordinere næste års folkemøde samt ansvaret for, at arbejdet i diverse nedsatte arbejdsgrupper bliver udført.

- Indholdet i stillingen er det samme som før, og vi har nok et billede af, at vi kan have en ansat per 1. december, selvom det selvfølgelig er afhængig af vedkommende nuværende ansættelsesforhold, siger Erik Harr.

Der bliver nok at tage fat på, selvom næste års folkemøde først finder sted 19. og 20. august næste år, understreger formanden.

- Der er jo mange aktører, der skal tages i ed, når man planlægger et folkemøde, siger han.

Samtidig skal projektlederen også være med til at implementere de ændringer af folkemødets format, som sandsynligvis vil finde sted. Her har bestyrelsen i september gennemført en evaluering af Folkemøde Møn 2021, og på den baggrund skal der nu lægges en strategi for næste års møde.

- Vi kigger blandt andet på de fysiske rammer. Vi vil gerne fortsat være i Stege, men vi vil også gerne lytte til den kritik, der har været, blandt andet om, at alt er koncentreret i Storegade, siger Erik Harr.

Ansøgningsfristen på stillingen som projektleder er 11. oktober, og i følge Erik Harr er de første ansøgninger og forespørgsler så småt begyndt at trille ind.