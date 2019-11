Se billedserie Mette Mogensen, Domeas by- og boligudviklingschef, tror på nye seniorbofællesskaber i Vordingborg.

Folk væltede ind til borgermøde om seniorbofællesskaber

Vordingborg - 05. november 2019

Borgermødet mandag aften i DGI Huset Vordingborg havde ét overordnet formål.

Det skulle give svar på, om der overhovedet er nogen ældre og familier, der gider bo sammen. Efter fremmødet at dømme er svaret et rungende ja. Knap 150 mennesker fyldte stolesædern, for at høre mere om bofællesskaber for seniorer og familier, som boligselskabet Domea og Realdania vil opføre i Vordingborg.

Ordstyrer Rasmus Rune Nielsen lavede en hurtig, lille leg med håndsoprækning. Her fremgik det tydeligt, at langt de fleste kom fra Vordingborg, og at et overvældende flertal var mødt op for at høre om seniorbofællesskaber.

Det er planen, at de nye boliger skal opføres på Kaløvej 1 i Vordingborgs sydhavn.

- Det er bynært og tæt på vand og grønne områder, lød det fra borgmester Mikael Smed, der holdt åbningstale.

Det er velkendt, at grunden i Sydhavnen er forurenet.

- Der er kun tale om det øverste lag jord. Det skræller vi af, sagde Mikael Smed.

Borgmesteren oplyste i øvrigt, at der er over 100.000 ensomme i Danmark.

- Ensomhed dræber gnisten til livet. Bofællesskab er en del af løsningen, sagde Mikael Smed.

- Det er ikke kun ældre, alle kan føle sig ensomme, sagde Poul Rasmussen, formand for Domea Vordingborg.

Seniorbofællesskab er en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.

Ifølge en kortlægning fra Realdania er der en kæmpe efterspørgsel på seniorbofællesskaber. Et billede, som formanden for Ældre Sagens afdeling i Vordingborg Hans Christian Brask sagtens kan nikke genkendende til.

- Det bliver sværere og sværere for ældre at få hjælp fra kommunen. I et bofællesskab er der altid nogle i nærheden, siger Hans Christian Rask, der også peger på tryghed.

- Vi ringer hver morgen til 40-50 af vores medlemmer for at lige at sikre, at de ikke er faldet, fortæller Hans Christian Brask.

Fra Domeas side er man optimistisk, hvad angår nye seniorboliger i Vordingborg.

- Jeg håber, at vi kan få bygget til næste år eller i begyndelsen af 2021, fortæller by- og boligudviklingschef Mette Mogensen.